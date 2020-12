Auch wenn das bevorstehende Weihnachtsfest in diesem Jahr unter anderen Voraussetzungen stattfinden wird, bleibt die Advents- und Weihnachtszeit für viele eine Zeit der Liebe und Harmonie. Doch leider können in diesen Zeiten nicht alle Menschen auf die Zuneigung durch Ihre Angehörigen und Verwandten zurückgreifen. Oftmals sind es Senioren, die sich nach menschlicher Nähe sehnen – ein Bedürfnis, dass durch SP SeniorenPartner und unsere Diensleistungen im Bereich der sog. 24h-Betreuung in häuslicher Gemeinschaft abgedeckt wird.



Die Auswahl unserer Betreuungspersonen erfolgt auf Grundlage persönlicher Bedürfnisse, sodass eine indivduell zugeschnittene Betreuung gewährleistet werden kann. Senioren mit einem besonders hohen Bedarf an sozialer Interaktion können somit auf eine liebevolle und einfühlsame Form der Betreuung zählen. Durch das Zusammenleben von Senioren und Betreuungspersonen in einem gemeinsamen Haushalt, beinhaltet unsere Diensleistung zudem die Bereiche der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung.



Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bieten wir somit eine sichere Form der Betreuung und Pflege, durch die sich das mögliche Ansteckungsriskio deutlich minimieren lässt. Durch unsere individuelle Betreuung werden wechselnde Kontaktpersonen vermieden und somit eine sichere Umgebung für Senioren geschaffen. Zusätzlich werden unsere Betreeungspersonen im Vorfeld der Betreuung auf eine mögliche Infektion nachweislich getestet und halten sich strikt an vorgegebene Schutzmaßnahmen.



Altern im eigenen Zuhause mit einer bezahlbaren und sicheren Rundum-Betreuung - dafür setzt sich SP SeniorenPartner mit Leidenschaft ein!

