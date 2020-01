Pressemitteilung BoxID: 781015 (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau)

Sicheres Schießen bei Gesellschaftsjagden

SVLFG auf der Messe Jagd & Hund

Vom 28. Januar bis zum 2. Februar wird die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) auf der Messe JAGD & HUND in Dortmund mit einem Schießkino vertreten sein.



In der Westfalenhalle H3 am Stand A56 können Besucher ihre Schießfertigkeit an Büchse und Flinte testen. Reale Situationen in Filmsequenzen fordern den Schützen: Hatte er das Umfeld beobachtet oder einen Tunnelblick und nur das zu erlegende Wild im Auge? Eine anschließende Videoanalyse, in der die gesamte Bewegung des Schützen präzise ausgewertet wird, gibt Aufschluss über die Situation bis zur Schussabgabe.



Die Vielzahl der schweren Unfälle bei Ernte- und Drückjagden durch unkontrollierte Schüsse, ohne dass Kugelfang bzw. Hintergrund beachtet werden, zeigen, dass der sichere Umgang mit der Schusswaffe immer wieder trainiert werden muss.

