Startschuss für sozialfinanz.de

14.01.19

- sozialfinanz.de ist das erste unabhängige Finanzierungsportal der Sozial- und Gesund-heitswirtschaft.

- Das Start-up vermittelt Finanzierungslösungen und operiert an der Schnittstelle zwi-schen Gesundheits- und Finanzwirtschaft.

- Die Nutzung ist für Finanzierungskunden kostenlos.



Mit sozialfinanz.de geht Deutschlands erstes kostenloses Finanzie-rungsportal in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft an den Markt. sozialfinanz.de erarbeitet und organisiert Finanzierungslösungen für Unternehmen, Verbände, Stiftungen sowie andere Organisationen und stellt den Kontakt zu potentiellen Kreditgebern her. „Unser Angebot richtet sich an Betreiber und Investoren, die ein Vorhaben in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft in Deutschland planen", erklärt Geschäftsführer Edward Poniewaz. Dies könne etwa eine Sanie-rung, eine Renovierung oder der Ausbau eines Bestandsgebäudes sein oder der Kauf eines Grundstücks mit Neubau. Auch die Beschaffung von Betriebsmitteln unterstütze das Unter-nehmen durch die Vermittlung passgenauer Finanzierungsformen.



Der USP von sozialfinanz.de ist, dass eine Kundenanfrage genügt, um mehrere Finanzierungs-partner gleichzeitig anzusprechen. Denn sozialfinanz.de leitet die Anfrage an alle Partner wei-ter, deren Kreditstrategie zu dem jeweiligen Kundenvorhaben passt. Im Anschluss erhalten Kunden wiederum einen transparenten Überblick über die Konditionen klassischer Finanzie-rungen wie Investitions- oder Betriebsmittelkredit sowie alternativer Finanzierungsmöglich-keiten wie Factoring, Leasing oder Mezzanine Kapital. Dabei ist eine Anfrage grundsätzlich kostenlos und unverbindlich.



sozialfinanz.de vereint in sich das Know-how sowohl über die Sozial- und Gesundheits- als auch über die Finanzwirtschaft. So kann das Portal an der Schnittstelle dieser Branchen ope-rieren und beide Seiten kompetent unterstützen. Für Finanzierungspartner stellt die Zusam-menarbeit mit sozialfinanz.de eine Entlastung des Vertriebs dar. Denn durch die Kooperation mit dem Portal können neue Kunden und Finanzierungsobjekte in einer wachstumsstarken Branche erschlossen werden, ohne Akquise-Offensiven zu unternehmen. „Unsere Partner ha-ben keinen zusätzlichen Aufwand, da wir die Unterlagen jeder Anfrage hochwertig aufbereiten, bevor wir diese weiterleiten", so Poniewaz. Bei erfolgreicher Vermittlung einer Finanzierung erhält sozialfinanz.de eine Vermittlerprovision der Finanzierungspartner.



Die Schaffung von sozialfinanz.de wurde von der Bank für Sozialwirtschaft AG im Rahmen ihrer Digitalstrategie angestoßen. Ziel ist es, durch diese Finanzierungsplattform das Leistungs-spektrum für die Sozialwirtschaft weiter zu erhöhen. Das Portal agiert als unabhängiges Unter-nehmen, dessen Gesellschafter die BFS Service GmbH mit Sitz in Köln ist.

