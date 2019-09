Pressemitteilung BoxID: 767167 (SozDia Stiftung Berlin - Gemeinsam Leben Gestalten)

Wie vor 30 Jahren auch heute: "Konzert gegen Gewalt" in der Berliner Erlöserkirche

"Laut sein!": Solidaritätsabend für Opfer von Krieg und Gewalt in Syrien und der Türkei

Mit einem Solidaritätskonzert in der Berliner Erlöserkirche will die SozDia-Stiftung auf die Opfer von Krieg und Gewalt in Syrien und der Türkei aufmerksam machen. Das „Konzert gegen Gewalt“, das sich an einen ähnlichen Abend in der Erlöserkirche vor 30 Jahren anlehnt, solle für die Nöte und Probleme von Menschen heute sensibel machen, betont der Vorstandsvorsitzende der SozDia-Stiftung, Michael Heinisch-Kirch.



Der Stiftungsvorsitzende war vor 30 Jahren in der Erlösergemeinde als Sozialdiakon tätig und hatte das Soli-Konzert gemeinsam mit anderen vorbereitet. Auch heute gehe es darum, sich zu engagieren und einzumischen, um nicht die in Vergessenheit geraten zu lassen, die unter Krieg und Gewalt in ihrer Heimat leiden und die dagegen auch Widerstand leisten, so Heinisch-Kirch.



Das Konzert damals war in erster Linie den politischen Gefangenen in der DDR und den Opfern von Polizeigewalt bei den Demonstrationen im Herbst 1989 gewidmet. Unter dem Motto „Rock gegen Gewalt“ hatten sich mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler und rund 3.000 Besucherinnen und Besucher am 15. Oktober in der Kirche eingefunden.



Für das diesjährige Konzert, zu dem in Kooperation mit der Stiftung Friedliche Revolution eingeladen wird, haben bekannte Menschenrechtler wie Peter Steudtner und Christin Lüttich ihre Teilnahme zugesagt. Steudtner war 2017 von der türkischen Polizei festgenommen und erst nach mehreren Wochen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Lüttich gehört zur Syrieninitiative „Adopt a Revolution“, die 2015 mit dem Bremer Friedenspreis ausgezeichnet worden war. Mit dabei sind zudem bekannte Bands wie die Renft Combo, Ehler & Herzberg (Pankow) und Johnny Randale, aber auch Künstler wie DARRON (Der Rapper ohne Namen) und der syrische Musiker Basel Alkatrib, der seit einigen Jahren in Leipzig lebt und sich dort als Oud-Spieler und Musikpädagoge einen Namen gemacht hat.



Das Konzert in der Erlöserkirche (Nöldnerstraße 43, 10317 Berlin) beginnt am 15. Oktober um 19.00 Uhr (Einlass ab 18.00 Uhr). Es bildet den Höhepunkt und Abschluss einer Veranstaltungsreihe, mit der die SozDia-Stiftung unter dem Motto „Gemeinsam Demokratie Gestalten“ Impulse für heute aus der Friedlichen Revolution vor 30 Jahren aufgreift. Das sei nötig, so Heinisch-Kirch, weil es längst nicht selbstverständlich sei, in demokratischen Verhältnissen zu leben und darum immer wieder neu dazu ermuntert werden müsse, sich zu beteiligen und einzumischen.



„Demokratie findet immer da statt, wo man den Blick hebt, sensibel verfolgt, was in der Umwelt passiert, und wo man auch den Mund aufmacht und mit anderen darüber ins Gespräch kommt. Dafür müssen wir auch manchmal laut sein“, betont der Stiftungsvorsitzende. Das Konzert vor 30 Jahren sei ein wunderbares Beispiel gewesen, weil Künstler die Bühne genutzt haben, um die Öffentlichkeit auf Gewalt und Unrecht in ihrem Umfeld aufmerksam zu machen. Das sei auch in unserer Zeit erforderlich, wo das, was damals erstritten wurde, wieder verloren zu gehen drohe.



Syrien und Türkei seien bewusst ausgewählt worden, weil in diesen Ländern so viel passiere, auch im Blick auf Hoffnungen, die es für die Forderungen nach demokratischen Strukturen gegeben hat. „Das hat sich schlicht zerschlagen“, betont er, „und zwar in beiden Ländern mit Gewalt.“ Geschehen genau vor unserer Haustür. Doch davon sei bei uns durch die EU-Abschottungspolitik nur noch wenig wahrnehmbar. Aber Gewalt und Unrecht bestünden in der Türkei und in Syrien fort. Darauf wolle das Konzert laut aufmerksam machen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (