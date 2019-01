SCHLAGERCHAMPIONS 2019 - DAS GROSSE FEST DER BESTEN von null auf eins in den deutschen Compilation-Charts

18.01.19

Nummer-Eins-Hattrick für die "Schlagerchampions": nach 2017 und 2018 gelingt auch der 2019er-Ausgabe der Schlager-Compilation der Sprung auf Platz eins der deutschen Compilation-Charts. Die Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" wurde am 12.01.2019 live aus dem Berliner Velodrom im Programm der ARD übertragen und erzielte eine Einschaltquote von 5,8 Millionen Zuschauern.



Die erste Ausgabe der "Schlagerchampions 2017" hielt sich fünf Wochen auf Platz eins und war insgesamt über sechzig Wochen in den Charts vertreten – und stellte damit einen Rekord auf. In der Sendung "Schlagerchampions 2018" wurde das Album 2017 mit Gold ausgezeichnet. Auch die CD zur Sendung 2018 hielt sich mehrere Wochen auf den Spitzenpositionen der Charts.





