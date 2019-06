Pressemitteilung BoxID: 754557 (Sonop Lodge)

Sportliche Abenteuer in der neuen Lodge Sonop im Süden Namibias

Die zweite afrikanische Lodge der Zannier Hotels bietet in der namibischen Wüste spektakuläre Ausflüge für Abenteurer und Entdecker

Mit der Lodge Sonop entsteht das jüngste Juwel der Zannier Hotels an der südlichen Spitze der Namib-Wüste. Hier türmen sich bis zu 300 Meter hohe Dünen, die sich durch die beständigen Winde immer neu formieren. Über 300 Tierarten koexistieren in dem unwirtlichen Habitat, die Hälfte von ihnen sind endemisch. Um das UNESCO-Welterbe mit all seinen Facetten erleben zu können, bietet Sonop auf dem 5.600 Hektar großen Areal eine abwechslungsreiche Auswahl an Aktivitäten für Entdecker und Abenteurer. Weitere Informationen unter www.zannierhotels.com/sonop.



Reiten bei Sonnenaufgang

Dank des eigenen Reitstalls können Gäste von Sonop die beeindruckende Wüstenlandschaft hoch zu Ross erkunden. Bereits bei Tagesanbruch mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen wartet der Guide am Reitstall mit den sanftmütigen Pferden, um gemeinsam eine rote Sanddüne zu erklimmen und entlang des Grats zu reiten. Bei einer erfrischenden Morgenbrise bietet sich eine grandiose Aussicht auf die Namib, denn unter dem Einfluss des Lichts verändern sich Muster und Farben der Ebene. Zeit für eine Stärkung – nach einer Tasse frisch zubereiteten Kaffees geht es wieder die Düne hinab. Auf dem Weg zurück zur Lodge reitet die Gruppe durch einen ausgetrockneten Flusslauf, an dessen Ufern Kameldornbäume den widrigen Bedingungen trotzen. Sie beherbergen die größten Vogelhäuser der Welt – die 2,5 Meter breiten Nester der Büffelweber. Eine Kolonie besteht aus bis zu 50 Tieren - erstaunlich, welchen Lärm die gefiederten Freunde um diese Tageszeit machen. Der zweistündige Ausritt ist für Gäste von Sonop kostenfrei.



Mit dem E-Fatbike die Wüste erfahren

Schon seit Langem haben Freizeitsportler das Fatbike als Spaßgerät entdeckt – aber mit dem Fahrrad durch die Wüste radeln? Selbstverständlich! Mit ein wenig Muskelkraft und ganz viel Glücksgefühl wird jede Tour durch die rote Landschaft zum unvergesslichen Ausflug. Trotz der voluminösen Räder fahren sich die Bikes erstaunlich leichtfüßig. Dank der vier Zoll dicken Reifen, die den nötigen Halt auf dem Sand garantieren, geht es rasant die Dünen auf und ab. Gäste von Sonop können sich kostenfrei ein Elektro-Fatbike ausleihen und zwischen verschiedenen ausgeschilderten Routen wählen. Darunter die einfache weiße Route, die durch einen ausgetrockneten Flusslauf führt, während die orangefarbene Tour durch das NamibRand-Naturreservat anspruchsvoller ist. Für welche Farbe man sich auch entscheidet: Fahrradliebhaber kommen bei diesem Abenteuer voll auf ihre Kosten.



Sterne zählen

Namibia gilt wegen des meist wolkenlosen Himmels, der klaren Luft und der geringen Lichtverschmutzung als Traumziel für Sternengucker. Selbst ohne Fernglas können nachts tausende Himmelskörper entdeckt werden. Die Größe des Weltraums ist schwer zu fassen – und so lässt einen der erste Abend in Sonop unter dem Sternendach schlichtweg sprachlos werden. So groß das Universum ist, so klein fühlt man sich angesichts des Schauspiels, das Gäste der Lodge gemeinsam jeden Abend an unterschiedlichen Plätzen genießen.



Safari im Heißluftballon

Lust auf einen Perspektivwechsel? Wer die vielfältigen Farbtöne der Namib von oben bestaunen möchte, entscheidet sich für die Fahrt mit einem Heißluftballon und anschließendes Champagner-Frühstück. Einziger Wermutstropfen: Der Wecker klingelt bereits um 3.45 Uhr. Eine halbe Stunde später geht es zum Startplatz, an dem der Pilot der kleinen Gruppe eine kurze Sicherheitseinweisung gibt. Nun begibt man sich in den Korb und die Hülle des Ballons wird mit heißer Luft gefüllt. Zeitgleich mit dem Sonnenaufgang gleitet der Ballon gleichsam schwerelos gen Himmel. Von hier oben klingt der Herzschlag der Namib gleich ganz anders. Inzwischen taucht die Sonne den Landstrich in ein warmes Licht, die Wüste erwacht und gibt ihre Schönheit preis. Rötlich schimmernde Berge ziehen vorbei, längst ausgetrocknete Flusstäler durchziehen eine Landschaft mit karger Vegetation, die sich in endloser Weite verläuft. Mit etwas Glück kreuzen Säbelantilopen, Erdmännchen, Kudus und Leoparden den Weg. Kleiner Tipp: auf keinen Fall die Kamera im Zelt vergessen. Zeit, die Magie festzuhalten. Oder es zumindest zu versuchen. Nach 45 Minuten, die wie im Flug vergehen, gibt es wieder Bodenkontakt. Bei einem klassischen englischen Frühstück inklusive eisgekühltem Champagner erhalten die Gäste standesgemäß das Certificate of Flight. Am frühen Mittag geht es zurück zur Lodge. Die Heißluftballon-Safari kostet 1.305 US-Dollar pro Person.

