Bayerische Leidenschaft im Management von Zannier

Der im Süden Deutschlands geborene Dominik Künstle ist Group Executive Director der noch jungen Gruppe Zannier Hotels

Aus Bayern in die weite Welt: Der aus Burghausen im oberbayerischen Landkreis Altötting stammende 53-jährige Dominik Künstle hat schon früh seine Leidenschaft für die Hotellerie entdeckt. Sein beruflicher Weg hat ihn rund um die Welt geführt, bis er die Position als Group Executive Director der Zannier Hotels übernommen hat.



Traumjob Hotelmanager



Bereits mit zehn Jahren war für Künstle klar, dass seine Zukunft in der Hotellerie liegt. Die Möglichkeit, überall auf der Welt zu arbeiten und neue Kulturen sowie Orte zu erleben, reizte ihn schon in jungen Jahren. Diese Begeisterung ist bis heute geblieben: In seiner Rolle als Group Executive Director liebt er „die Vielfalt, dass kein Tag wie der andere ist und den Austausch mit unterschiedlichen Nationalitäten, Kulturen und Persönlichkeiten.“



Einmal um die Welt



Das Bedürfnis neue Kulturen zu entdecken, spiegelt sich auch in seiner beruflichen Laufbahn wieder. Nach Beginn seiner Karriere in London über berufliche Stopps in der Schweiz, Deutschland und Dubai, führte ihn sein Weg in Resorts von One&Only, Constance Hotels und Per Aquum. Nach mehreren Jahren in renommierten Häusern im Indischen Ozean hat er seine aktuelle Position als Group Executive Director bei Zannier angetreten. Weitere Informationen unter www.zannierhotels.com.



Zannier: besonders, einzigartig, familiär



Für Künstle ist sein Job als Group Executive Director nicht nur aufgrund der Diversität im täglichen Umgang mit unterschiedlichen Nationalitäten und Kulturen besonders spannend, sondern vor allem die Philosophie der Zannier Hotels ist es, die die Arbeit im Vergleich zu seinen bisherigen beruflichen Stationen unterscheidet. „Arnaud Zannier hat etwas Einzigartiges geschaffen. In jedem einzelnen Resort fühlt man sich sofort wohl und das auf ganz unterschiedliche Weise – es ist eine Kombination aus außergewöhnlichem Design, besonderen Menschen und beeindruckenden Destinationen“, so Künstle. Die Leidenschaft, mit der er über Zannier spricht, ist auch in seiner Zukunftsvision für die junge Hotelgruppe fest verankert: Als Group Executive Director möchte er die Marke Zannier weiter auf dem Markt etablieren und neue Herausforderungen angehen.



Sport als Ausgleich



Sport steht bei Künstle in seiner Freizeit an erster Stelle. Von Free-Skiing über Tauchen bis hin zu Kite-Boarden verbringt er seine freien Minuten am liebsten aktiv in den Bergen oder am Meer. Auch privat ist er gerne auf Reisen. Auf die Frage nach seiner persönlichen Wunschdestination der Zannier Hotels ist Künstle überzeugt von Brasilien: „Natur, Diversität und wunderbare Menschen mit einem Lächeln im Gesicht.“



Über Zannier Hotels



Zeitlos, elegant und exquisit: Das ist die Handschrift der Zannier Hotels, einer noch jungen Hotelgruppe in Privatbesitz. Inmitten der namibischen Savanne, nord-östlich der Hauptstadt Windhoek, liegt Zanniers erste afrikanische Lodge Omaanda im Herzen des 9.000 Hektar großen privaten Naturreservats Zannier Reserve by N/a’an ku sê. Mit der Vision, die einmalige Tierwelt, Kultur und Landschaft Namibias zu schützen, ist es den Zannier Hotels und der N/a’an ku sê Foundation eine Herzensangelegenheit, die Vielfalt des Landes zu erhalten. Die zehn Refugien verbinden Abenteuer mit luxuriösem Homefeeling, immer mit Blick auf die endlos wirkende Steppe Namibias. Inspiriert von den lokalen Einflüssen wurde die Lodge in runder Form mit Strohdächern erbaut und erinnert an die bis heute existierenden, traditionellen Owambo-Dörfer mit ihren für Namibia typischen Rondavel- Häusern. einer Spurensuche lokaler Wildtiere wie Nashörnern, Schakale, Kudu-Antilopen, Straußen, Geparden und Leoparden bei Sonnenaufgang bis hin zu einem Besuch in der Zannier Reserve Tierklinik, in der verletzte Elefanten und Rhinozerosse verarztet und gepflegt werden: Omandaa bietet außergewöhnliche Einblicke in die Schönheit Namibias, während die Unterkünfte den perfekten Ruhepol bieten.

