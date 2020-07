Pressemitteilung BoxID: 808128 (Sonnenhotels Deutschland GmbH & Co. KG)

Auf Entdeckertour in Deutschland - Familienurlaub in Bayern genießen

Das Sonnenhotel Bayerischer Hof in Waldmünden ist das perfekte Hotel für entspannten Familienurlaub

Die eigene Heimat im Urlaub zu entdecken steht in diesem Sommer für viele Familien hoch im Kurs. Warum auch in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Wie wäre es mit abwechslungsreichen Ferien in Bayern, genauer gesagt in Waldmünden? Hier bietet das Sonnenhotel Bayerischer Hof Ferienspaß für große und kleine Gäste. Wer aktiv sein will, kann Wandern, Radeln, Baden, Golfen, Reiten, Angeln und vieles mehr. Zusätzlich locken noch Badenseen, ein Wildgehege, Museen und und und.



Bayern entdecken - Urlaub im Sonnenhotel Bayerischer Hof

Mitten in einer wunderbaren Natur gelegen, punktet das Hotel Bayerischer Hof mit vielfältigen Wander- und Radfahrmöglichkeiten und Entdeckertouren. Allein 200 km markierte Wanderwege stehen für Wanderfans zur Verfügung. Oder wie wäre es mit Städte angucken, toben und spielen?

Das Waldmünchner Urlaubsland ist ein Familienparadies und hervorragend geeignet den besten Urlaub zu verbringen. Die Stadt Waldmünchen ist sogar als Kinderland-Ort ausgezeichnet worden. Und das nicht ohne Grund: Waldmünchen hat eine Menge zu bieten. Z. B. den Perlsee in Waldmünchen. Er ist ein beliebtes Freizeitziel für Wassersportler und Erholungssuchende. Kinder können auf dem Erlebnisspielplatz "Räuberhöhle" spannende Abenteuer erleben und Naturliebhaber können den Kräutererlebnispfad mit Ratestationen erkunden. Mit 12 Ratestationen bietet der Pfad viel Wissenswertes über heimische Wildkräuter. Auf der Ostseite des Stausees findet man eine idyllische Wiesenlandschaft und viele Möglichkeiten, die wunderschöne Natur auf sich wirken zu lassen und Flora und Fauna zu bestaunen. Wie wäre es mit einer „Großen Perlseerunde“? Ca. zwei Stunden Zeit muss man für die sechs Kilometer rund um den See einplanen. Eine tolle Tour, die der ganzen Familie Spaß macht. Wer kleine Kinder hat, kann auch die „Kleine Perlseerunde“ gehen. Die ist nur 3,5 Kilometer lang und dauert eine Stunde.

Das Sonnenhotel Bayerischer Hof befindet sich ganz in der Nähe vom Perlsee und vielen weiteren Attraktionen, inmitten der schönen Landschaft des Bayerischen Waldes. Das Hotel bietet den großen und kleinen Gästen viel Spaß, Spiel und Erholung. Der „All Inklusive Familienurlaub“ lässt keine Wünsche offen, denn hier gibt es die „Sorglos-Pension“, die kulinarisch den ganzen Tag dafür sorgt, dass alle Gäste bestens versorgt sind. Im Hotel sorgt der „Sonnenwolfi-Kinderklub“ für die Kleinen und bietet ein abwechslungsreiches Programm. Hier wird sich liebevoll um den Nachwuchs ab 3 Jahren gekümmert. Die jüngsten Gäste werden mit einer, im Preis inbegriffenen, Babyausstattung versorgt. Dazu gehören Kinderbetten, Flaschenwärmer, Wickelauflagen, Babytragen und ein Babyphone. Auch einen WC-Aufsatz oder ein Töpfchen kann auf Wunsch geliehen werden.

Die Eltern können sich in der Zwischenzeit eine erholsame Zeit im hoteleigenen Wellnessbereich gönnen und in die Sauna gehen, im eigenen Hallenbad schwimmen oder sich massieren lassen.

Die Arrangements „Sonnenwolfi’s Sommerferien“ im Bayerischen Wald und „7=6“ 7 Nächte bleiben, 6 Nächte bezahlen sind mit All-Inklusive sowie vielen Extras buchbar.



„Sonnenwolfi’s Sommerferien“ im Bayerischen Wald ist gültig bis 28. August 2020

Die Anreise ist für Samstag vorgesehen, 7 Übernachtungen in der Galerie Komfort, täglich All-Inklusive, tolle Action im „Sonnenwolfi-Kinderklub“ für die Kleinen außerdem viele Extras, wie z. B. : Getränke bei Anreise auf dem Zimmer, 1 Eis für die Kids, Eintritt für 1 Runde Mini-Golf (örtliche Anlage), Leih-Bademantel für Erwachsene und Kinder bei Anreise auf dem Zimmer, Leih-Saunatuch pro erwachsene Person bei Anreise auf dem Zimmer, Gutschein für 2 mal Teilnahme an einer kostenpflichtigen Kinderklubaktion für Kinder, 1 mal Kerzen ziehen in der Kerzenfabrik für Kinder und freies Schwimmen, Spielen und Saunieren im Hotelschwimmbad. Preis pro Person ab 609,00 €.



„7=6“ 7 Nächte bleiben, 6 Nächte bezahlen

Ist gültig 10. September bis 07. November 2020

Anreise täglich möglich, 7 Übernachtungen in der Galerie Komfort, täglich All-Inklusive, freie Benutzung des Hotelschwimmbades und der Sauna. Preis pro Person ab 480,00 €

Kinder bis 6 Jahre sind frei. Von 7 bis 12 Jahre zahlen sie 25,00 € pro Nacht und von 13 bis 17 Jahre 35,00 €.

Weitere Informationen: www.sonnenhotels.de sowie kostenfrei aus dem deutschen Festnetz unter 0800 / 7744555. Oder per Mail unter zentralreservierung@sonnenhotels.de

