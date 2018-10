An NRW-Energieminister Pinkwart: Wer im Glashaus sitzt und Nebelkerzen wirft, bleibt realitätsblind

01.10.18

Pinkwart behauptet in aktuellen Interviews, dass RWE für Tagebau und Rodungen von der früheren rot-grünen Landesregierung alle Genehmigungen bekommen habe. Die Entscheidungen darüber seien im Lichte des Pariser Klimaabkommens getroffen worden, Deutschland sei aber unabhängig von einem etwaigen Kohleausstiegsbeschluss noch für lange Zeit auf Braunkohle als Brückentechnologie angewiesen.



Diese erneute Provokation der strukturkonservativen NRW-Landesregierung zeigt, dass man den Blick für die Realität völlig verloren hat: Gesellschaftliche Entscheidungsprozesse zum Kohleausstieg werden eklatant vernachlässigt und das noch offene Rechtsverfahren des OVG Münster (siehe https://www.bund-nrw.de/themen/mensch-umwelt/braunkohle/hintergruende-und-publikationen/braunkohlentagebaue/hambach/bund-klage-gegen-hambach/) zum Erhalt des Hambacher Waldes der Öffentlichkeit verschwiegen.



Der Erfolg deutscher Klimapolitik steht und fällt mit den Entscheidungen des Braunkohlelandes NRW. Knapp 30% der deutschen CO2-Emissionen hat allein die Braunkohleverstromung zu verantworten. Wenn NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart in Interview davon spricht, dass der Stromsektor bereits das von der Bundesregierung gesetzte Klimaziel 2020 und damit seine CO2-Emissionen ausreichend reduzieren würde, dann täuscht er die Öffentlichkeit. Auch er müsste wissen, dass die Klimaziele der Bundesregierung mit Blick auf das Pariser Klimaschutzabkommen völlig unzureichend sind. Selbst dann, wenn er von den miserablen Klimazielen ausgeht, müssten die Treibhausgas-Reduktionen in allen Sektoren - also bei Strom, Wärme und Verkehr - betrachtet werden. Umfassende Emissionssenkungen im Verkehrssektor wird es hauptsächlich über E-Mobilität geben. Und auch bei der Wärmewende wird Strom benötigt. Dass Deutschland seine Klimaziele bis 2020 bereits hinreichend erfüllt, ist Augenwischerei.



Die Aufteilung der Klimaziele auf die einzelnen Sektoren ist für die Aktivist*innen ein eindeutiges Ablenkungsmanöver der Kohlelobby. Weitere Reduktionsverpflichtungen lassen sich leicht mit der Argumentation abwehren, man habe doch seinen Anteil geleistet und jetzt seien mal die Anderen dran. Pinkwart beschwichtigt mit der Behauptung, Deutschland liege beim Ausbau Erneuerbarer Energien im Stromsektor voll im Plan.



Auch das ist allerdings mit Vorsicht zu genießen: Momentan stammen in Deutschland über 36% des Stroms aus Erneuerbaren. Laut Zielvorgaben des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) von 2017 soll ihr Anteil bis 2025 bei 40 bis 45% liegen. Die bundesdeutschen Vorgaben sind erreichbar, da hat Pinkwart Recht. Aber nur, weil es sich mehr um Bremsvorgaben als um Zielvorgaben handelt!



Tatsächlich werden die gesetzlichen Bestimmungen immer komplizierter, Förderungen und Anreize sind kaum noch existent. Dementsprechend geht der Zubau von Photovoltaikanlagen in den letzten Jahren dramatisch zurück und Expert*innen prognostizieren, dass es der Windenergie bald ähnlich ergeht. Die Regierung inklusive der FDP arbeitet seit Jahren am Niedergang des EEG. Dabei könnte die EE-Branche sich viel schneller entwickeln und Deutschland bei der Erreichung der Pariser Klimaziele unterstützen, wenn die Politik sie nur ließe.

