A Pale Horse Named Death

Season of the Dead Tour 2019

Die gefeierten „Brooklyn Lords of Doom“ mit Mitgliedern der legendären Type O Negative sind erneut live in Deutschland zu sehen. Zur andauernden Tournee Ihres dritten Longplayers bestätigen sie hierzulande Konzerte in Dresden, Leipzig, Geislingen, Wiesbaden, Köln und Bielefeld.



Nicht selten erwächst Schönheit gerade aus der Finsternis. So schöpfen A Pale Horse Named Death seltsam lebensfrohe Melodien aus einem von brachialen Gothic-Klängen und grungigem Songwriting überfluteten, apokalyptischen Heavy Metal. Das Quintett aus New York, bestehend aus Sal Abruscato [Gesang, Gitarre], Eddie Heedles [Gitarre], Joe Taylor [Gitarre], Eric Morgan [Bass] und Johnny Kelly [Schlagzeug], legt auf seinem dritten Album When The World Becomes Undone – der ersten Veröffentlichung auf SPV/Long Branch Records – einmal mehr die Verletzlichkeit frei, die sich hinter Wut und Aggression verbirgt.



„Der Halbsatz When The World Becomes Undone kam mir 2014 in den Sinn“, erklärt Songwriter Sal. „Da zeichnete sich schon ab, in welche Richtung die Welt steuerte. Man musste nur die Nachrichten einschalten oder sich umschauen. Gleichzeitig passierten in meinem Privatleben heftige Sachen. All diese Konflikte brachten letztlich diese Musik hervor. Ich hatte damals quasi eine angefangene Skizze, die wir dieses Jahr endlich vervollständigt haben. Was daraus entstanden ist, kann man jetzt live hören.“



Solar Penguin Agency präsentiert

A Pale Horse Named Death

Season of the Dead Tour 2019

24.10. Dresden, Beatpol

25.10. Leipzig, UT Connewitz

26.10. Geislingen, MieV

27.10. Wiesbaden, Schlachthof

28.10. Köln, Helios 37

29.10. Bielefeld, Movie

