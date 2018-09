Bautätigkeit gibt erneut nach

06.09.18

Die Auswertung der von den Unternehmen der Bauwirtschaft an SOKA-BAU übermittelten Bei-tragsmeldungen1 hat ergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im Juli saisonbereinigt2 gegen-über dem Vormonat um 1,4 % gefallen ist. Bereits im Juni war die Arbeitsleistung gesunken. Auch die Beschäftigung ging leicht zurück (– 0,6 %), während die Bruttolohnsumme um 0,6 % zulegen konnte (vgl. Tabelle 1).



Auch die Frühindikatoren fielen zuletzt schwächer aus. Die (volumenmäßigen) Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe sind im Juni um 4,3 % gesunken und haben damit den Anstieg aus dem Vormonat wieder ausgeglichen. Dies lag allerdings allein an einem kräftigen Rückgang der Auf-tragseingänge im Nichtwohnungsbau und im Tiefbau. Auch die Baugenehmigungen sanken im Juni (– 7,8 %). Im weniger schwankungsanfälligen Quartalsvergleich sind die Genehmigungszah-len allerdings im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal deutlich angestiegen (+ 6,5 %).



Dabei profitieren die privaten Haushalte weiterhin von günstigen Zinskonditionen, die Zinsen für neu zu vergebende Wohnungsbaukredite mit einer Laufzeit von mehr als zehn Jahren liegen wei-ter unter der Marke von 2 %. Allerdings nehmen die Immobilienpreise unverändert stärker zu als die verfügbaren Einkommen, so dass sich die Finanzierbarkeit jüngst weiter verschlechtert hat.3 Die von der Bundesregierung geplante Sonderabschreibung4 dürfte allerdings die Nachfrage im Mietwohnungsbau stimulieren. Die Stimmung unter den Unternehmen des Verarbeitenden Ge-werbes hat sich angesichts der anhaltenden Handelskonflikte jüngst wieder verschlechtert.5 Die weiterhin stark ausgelasteten Kapazitäten und erneut gestiegenen Lieferzeiten sprechen allerdings für eine weiterhin kräftige Nachfrage nach Investitionsgütern und Wirtschaftsbauten. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes sowie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie erwarten für dieses Jahr einen Anstieg des Umsatzes im Bauhauptgewerbe um 5,5 % bzw. 6,0 %.



1 Die Unternehmen der Bauwirtschaft sind verpflichtet, bis zum jeweils 15. Kalendertag des Folgemonats die Bruttolohnsumme, die Arbeitsstunden und die Zahl der gewerblichen Arbeitnehmer an SOKA-BAU zu melden. Die Auswertung durch SOKA-BAU erfolgt zum zweiten Arbeitstag des darauf folgenden Monats. Die Definition der Bauwirtschaft unterscheidet sich dabei von der Definition des Baugewerbes des Statisti-schen Bundesamtes. Grundsätzlich sind alle Unternehmen beitrags- und damit meldepflichtig, in denen mehr als 50% der Arbeitszeit auf in den Tarifverträgen genauer definierte Bautätigkeiten entfällt. Ein Ver-gleich der Unternehmens- und Beschäftigungszahlen mit denen des Statistischen Bundesamtes zeigt, dass die Zahl der von der SOKA-BAU erfassten Unternehmen die Zahl der Unternehmen des Baugewerbes nach WGZ 2008 unterschreitet, aber deutlich größer ist als die Zahl der Unternehmen des Bauhauptge-werbes (Hoch- und Tiefbau ohne Ausbaugewerbe).

2 Saison- und kalenderbereinigt mit Census X-12-Arima.

4 Der Gesetzesentwurf des Finanzministeriums sieht eine zusätzliche Sonderabschreibung der Herstel-lungskosten in Höhe von 5 % für die ersten vier Jahre vor. Sie soll rückwirkend zum 31.08.2018 (Datum des Bauantrags) für Wohnungen gelten, deren Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten 3.000 Euro pro Quadratmeter nicht übersteigen und für mindestens zehn Jahre vermietet werden. Vgl. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wohnen/bundesregierung-mit-steueranreizen-fuer-mehr-wohnungen-15763347.html.

5 Vgl. IHS Markit (2018), Deutsche Industrie im August mit geringerem Wachstum bei verlangsamtem Auf-tragsneueingang. Pressemitteilung vom 03.09.2018.

