Erster Trailer zu LADY BIRD

Mit LADY BIRD kommt am 19. April 2018 eine ebenso berührende wie humorvolle Geschichte über das Erwachsenwerden und andere Schwierigkeiten in die deutschen Kinos.



Der Alltag von Christine „Lady Bird“ McPherson (Saoirse Ronan) im kalifornischen Sacramento besteht aus High School-Routine, Familientrouble und ersten ernüchternden Erfahrungen mit Jungs. Kein Wunder also, dass die 17-Jährige davon träumt, flügge zu werden. Im echten Leben rebelliert sie mit Leidenschaft und Dickköpfigkeit gegen die Enge in ihrem Elternhaus. Doch allzu leicht macht ihre Mutter (Laurie Metcalf) dem eigenwillig-aufgeweckten Teenager die Abnabelung natürlich nicht, und so ziehen alle beide zwischen Trotz, Wut und Resignation immer wieder sämtliche Gefühlsregister.



LADY BIRD sorgt seit der Weltpremiere beim Telluride Film Festival auf der ganzen Welt für euphorische Publikums- und Kritikerreaktionen und zeigt auf unwiderstehlich charmante und berührend wahrhaftige Weise, was es heißt, erwachsen zu werden.



Dabei richtet Greta Gerwig (Regie & Drehbuch) ihren sehr persönlichen und originellen Blick nicht zuletzt auf eine ungewöhnlich intensive Mutter-Tochter-Beziehung, in der jede Menge Potenzial für emotionale Konflikte, aber auch von Herzen kommende Komik steckt.



Bei den kommenden 33. Film Independent Spirit Awards, die am 3. März 2018 in Santa Monica verliehen werden, geht LADY BIRD mit vier Nominierungen um die begehrte Independentfilm-Auszeichnung ins Rennen. Neben den Kategorien „Bester Film“ und „Bestes Drehbuch“ wurden Saoirse Ronan als „Beste Hauptdarstellerin“ und Laurie Metcalf als „Beste Nebendarstellerin“ nominiert. Bereits bei den diesjährigen Gotham Awards wurde Saoirse Ronan für Ihre schauspielerische Leistung in LADY BIRD als „Beste Darstellerin“ ausgezeichnet.



Lassen Sie sich nun vom ersten deutschen Trailer zu LADY BIRD verzaubern:



Den Trailer zu LADY BIRD können Sie hier herunterladen. Auf YouTube finden Sie den Trailer hier.



Facebook: https://www.facebook.com/LadyBird.Film.DE/



Besetzung: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges,



Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Lois Smith, Stephen McKinley, Henderson,



Odeya Rush, Jordan Rodrigues, Marielle Scott



Drehbuch/Regie: Greta Gerwig



Produzenten: Scott Rudin, Eli Bush und Evelyn O’Neill





