Lisa Yankie ist neue Chief Human Resources Officer and Communications bei Dentsply Sirona

Lisa Yankie übernimmt fortan die Position als Senior Vice President, Chief Human Resources Officer and Communications (CHRO) bei Dentsply Sirona / Sie wird ihre Tätigkeit von dem Unternehmenshauptsitz aus, in Charlotte, USA, verfolgen

„Im Namen des gesamten Managementteams freue ich mich sehr, dass Lisa Yankie unser Team unterstützen wird. Sie bringt langjährige HR-Erfahrung aus der ganzen Welt mit und hat mehrfach bewiesen, dass sie einerseits erfolgreiche HR-Strategien entwickeln und umsetzen, andererseits aber auch Umstrukturierungsprozesse begleiten kann“, sagt Dentsply Sirona CEO Don Casey. „Lisa Yankie wird uns dabei helfen, unsere Mitarbeiterstrategie auszubauen und sich auf das strategische Talentemanagement konzentrieren, während wir daran arbeiten, dass man uns nicht nur in der Dentalbranche, sondern auch darüber hinaus weltweit als ein innovatives und attraktives Unternehmen, sowie als einen Arbeitgeber erster Wahl kennt. Ich bin überzeugt davon, dass Lisa Yankie die richtige Frau ist, um uns beim Erreichen unserer Ziele zu unterstützen“, so Don Casey weiter.



„Ich freue mich sehr auf die spannende Arbeit bei Dentsply Sirona und auf die Zusammenarbeit mit einer so talentierten Mannschaft. Ich danke Don Casey und dem Managementteam für ihr Vertrauen“, sagt Lisa Yankie. „Dentsply Sirona blickt auf eine beeindruckende Geschichte in einer Branche zurück, die zur Verbesserung der weltweiten Zahngesundheit beiträgt. Als Weltmarktführer in dieser Branche wollen wir unseren Mitarbeitern Wachstums- und Weiterbildungschancen an einem bedeutungsvollen Arbeitsplatz bieten. Insbesondere diesen Bereich möchte ich mit meiner Leidenschaft zum Aufbau von Mitarbeiter-Engagement unterstützen, um ein diversifiziertes und inklusives Arbeitsumfeld zu fördern“, führt Lisa Yankie weiter aus.



Lisa Yankie bekleidete bereits verschiedene Managementfunktionen in mehreren führenden und weltweit tätigen Unternehmen. So war sie unter anderem bei der Ford Motor Company, der Bank of America, der SPX FLOW Corporation und zuletzt bei der Domtar Corporation tätig, wo sie unter anderem als CHRO für die verschiedenen Standorte des Konzerns zuständig war.



Lisa Yankie schloss ihr Studium an der Michigan State University erfolgreich mit einem Bachelor in Business Administration und einem Master in Labor Relations und Human Resources ab. Derzeit ist sie auch als Vorstandsmitglied der gemeinnützigen Organisation Women in Manufacturing aktiv und gehört dem Kuratorium der Graduate School of HR and Labor Relations (SHRLR), an der Michigan State University, an.



DISCLAIMER



Diese Information und alle Anlagen zu dieser Information enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" entsprechend der Bedeutung der Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Derartige Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen den Ansichten und Annahmen hinsichtlich Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen oder Informationen, die zum Datum eines durch Bezugnahme eingeschlossenen Dokuments verfügbar sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich üblicherweise an Wörtern wie "können", "könnten", "schätzen", "werden", "glauben", "erwarten", "denken", "beabsichtigen", "annehmen", "planen", "vorhaben", "Zielsetzung", "Prognose" und ähnlichen Wörtern und Ausdrücken erkennen. Dennoch sind diese Wörter nicht die einzige Möglichkeit zur Identifikation solcher Aussagen. Zusätzlich sind alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Beschreibungen zukünftiger Ereignisse oder Begebenheiten beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen und können von zukünftigen Einnahmen, Ausgaben, Margen, Profitabilität, Nettogewinnen (-verlusten), Erträgen je Aktie und anderen Maßeinheiten zur Bewertung von Ergebnissen oder dem operativen Geschäft und dem erwarteten zukünftigen Wachstum unseres Unternehmens handeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind inhärent Unsicherheiten, Risiken und Änderungen in den Begebenheiten unterworfen, die sich nur schwer vorhersehen lassen. Für eine detaillierte Betrachtung dieser Risiken, Unsicherheiten und anderer Umstände, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich abweichen, darin enthalten Risiken, die sich u.a. auf andere Faktoren, den Markt für Dentalprodukte und Dienstleistungen, Preise, zukünftige Verkaufszahlen der Produkte des Unternehmens, die Möglichkeit sich verändernder Bedingungen in der Wirtschaft insgesamt, im Markt oder in der Wettbewerbssituation und Abhängigkeiten von Produkten, wichtigen Angestellten, technischen Entwicklungen, gesteigertem Wettbewerb, Marktunsicherheiten, wichtigen Lieferanten, wichtigen Mitgliedern der Geschäftsführung, der Gesetzeslage sowie auf unsere Fähigkeit zur geschäftlichen Integration von Dentsply Sirona, Zukäufen und Verschmelzungen beziehen können, werden die Adressaten dieser Broschüre zu einer sorgfältigen Prüfung und einer genauen Abwägung der verschiedenen von Seiten des Unternehmens gemachten Veröffentlichungen und der von Dentsply Sirona in den öffentlichen Bekanntmachungen, darin enthalten der Geschäftsbericht auf dem Formular 10-K und die Berichte auf den Formularen 10-Q und 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsicht, SEC) eingereicht werden, aufgerufen.

