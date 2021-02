Am 27. Februar um 20 Uhr startet via Streaming-Bühne eine von den Rotary Clubs der Ortenau initiierte, breitangelegte Corona-Spendenaktion. Ziel ist es, pandemiebedingt in Not geratenen hauptberuflichen Künstlerinnen und Künstlern in schwerer Zeit zu helfen. Prominente Überraschungsgäste aus TV und Medien unterstützen das Projekt. Ihr Motto: Künstler helfen Künstlern.



Die Situation vieler solo-selbstständiger, hauptberuflicher Künstler ist durch extrem eingeschränkte Auftrittsmöglichkeiten während der Pandemie dramatisch. Keine Auftritte, keine Einnahmen, die Existenz gefährdet, so läßt sie sich auf den Punkt bringen. Die Rotary Clubs der Ortenau haben sich in einer einzigartigen Aktion zusammengeschlossen, um dem „gesellschaftlich-relevanten“, aber viel zu wenig beachteten Berufsstand in schwerer Zeit tätig zu helfen. Der Spendenaufruf erfolgt über eine Streaming-Bühne.



Das erste Infotainmentkonzert findet am 27. Februar um 20 Uhr in Rheinau statt. Das kostenlose, unterhaltsame Streaming-Programm (https://youtu.be/b5gQl5CamX8) ist nicht nur den Service-Clubs vorbehalten, sondern gilt einer breiten Öffentlichkeit Interessierter und jener, die unterstützen wollen. Live-Ticker und eine Website www.rotaryforartists.com machen das Spendengeschehen sichtbar, sowohl über eine Spenden-Hotline 07844 9133-10 während des Streams als auch über Whatsapp 0171 8338598 oder via Mail spende@rotaryforartists.com können Interessierte ihre Spendenbereitschaft äußern.



Spenden gehen an: Rotary Förderverein Ortenau e.V. - IBAN DE46 6645 0050 0000 1444 44 Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Eine Spendenbescheinigung kann auf Wunsch ausgestellt werden. Jeder Beitrag hilft, ob klein oder groß. Um rasch helfen zu können, haben die Clubs ein eigenes Vergabeverfahren entwickelt, dem eine Fach-Jury vorsitzt. Wichtig zu wissen: Die Künstler/innen können sich nicht selbst bewerben, sie werden von den Clubs der Jury nach sorgfältiger Prüfung vorgeschlagen.



Claudio Labianca, Präsident des federführenden RC Offenburg-Ortenau: „Wir wollen mit unserem bürgerschaftlichen Engagement ein Zeichen für den Erhalt unserer Kulturlandschaft setzen, und da helfen, wo öffentliche Förderung nicht oder nur unzureichend ankommt. Ein transparentes Verfahren ist uns wichtig und dass es mit unseren ehrenamtlichen Ressourcen auch handhabbar ist. Toll, dass dabei alle Rotary Clubs der Ortenau mitmachen.“ Die Besonderheit des Förderprojektes bestätigen auch andere Club-Präsidenten. Hans-Peter Matt, RC Wolfach: „Das Projekt ist klasse. Ich kann mich nicht recht erinnern, wann alle Ortenauer Clubs so geschlossen hinter einer Sache standen.“ - „Die Clubmitglieder treten mit ihrem kulturellen Umfeld in Dialog, das ist eine Stärke der Aktion, um für das Thema in der Fläche sensibel zu machen,“ so Elisabeth Beerens, RC Achern-Bühl. „Unser Ziel ist es, richtig zu helfen und nicht nur symbolisch. Das hängt natürlich von der Höhe des Spendenaufkommens ab. Wir hoffen daher auf breite Beteiligung.“ - „Es deutet sich an, dass die Aktion weit über die Ortenau hinausstrahlt. Netzwerke in Frankreich, Italien, Schweiz und natürlich in Deutschland bekunden Interesse und Unterstützung. Es ist wirklich spannend, was da entsteht. Warten wir‘s ab, “ zeigt sich Thomas Breyer-Mayländer, RC Lahr, optimistisch.



Rotary International ist ein Netzwerk von gemeinnützigen Serviceclubs, deren Selbstverständnis „Selbstloses Dienen“ ist. Hohe ethische Werte, Förderung von Frieden, Verantwortungsbewusstsein, internationaler Verständigung und des guten Willens gehören zu ihren Aktionsfeldern. Rund 300 Mitglieder haben alle Ortenauer Clubs zusammen genommen.





