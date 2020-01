Pressemitteilung BoxID: 781516 (Silversea Cruises - Europe, Africa, Middle East)

Legends of Cruising 2020

Premiere bei Silversea Cruises: Erstmalig begeben sich Gäste auf eine Weltkreuzfahrt, die alle sieben Kontinente abdeckt

Zum ersten Mal sind Reisende von Silversea Cruises auf einer Weltkreuzfahrt durch alle sieben Kontinente unterwegs. Die Silver Whisper setzte am 6. Januar während der Legends of Cruising 2020 die Segel von Fort Lauderdale in Richtung Amsterdam, wo Gäste am 25. Mai nach der Weltumrundung ankommen. Gäste der Silversea World Cruise 2020 erleben 62 Ziele in 32 Ländern, einschließlich der Antarktischen Halbinsel, die sie drei Tage lang erkunden.



Bon Voyage Event



Von einem Expertenteam der Luxusreederei Silversea Cruises entworfen, bereichern viele exklusive Veranstaltungen die 140-tägige Reise. Am Bon Voyage Event am 5. Januar 2020 haben neben Gästen der Weltkreuzfahrt auch Silversea Führungskräfte – darunter auch Präsident und CEO Roberto Martinoli, teilgenommen. Auf der Veranstaltung im The Breakers, einem luxuriösen Resort in Palm Beach, konnten sich Gäste austauschen und sich auf die Reise mit anderen Reisenden einstimmen.



„Es war uns eine Ehre, unsere Gäste vor der Weltkreuzfahrt 2020 einzuladen und ihnen eine gute Reise zu wünschen“, so Roberto Martinoli. „Legends of Cruising ist unsere bisher bedeutendste Weltkreuzfahrt, die eine noch nie dagewesene Bandbreite an Erlebnissen bietet. Von Fort Lauderdale bis Amsterdam, von der Antarktis bis nach Akaba – die Vielfalt der Ziele, die es zu entdecken gibt, ist einmalig und lässt Reisende die Schönheit der Welt auf authentische Weise erleben. Die Begeisterung unserer Gäste für die Reise spiegelt sich in den sehr hohen Buchungszahlen wider.“



A Cocktail around the World



Zu den Neuerungen im Rahmen der Legends of Cruising World Cruise 2020 gehört auch ein neues Cocktailmenü, das Gäste mit regionalen Getränken und lokalen Zutaten in die jeweilige Destination eintauchen lässt und ihnen die faszinierenden Geschichten hinter den einzelnen Zielen nahe bringt. Das neue S.A.L.T.-Programm von Silversea, das an Bord der Silver Moon im August 2020 startet, wird Gästen eine Auswahl an 62 Cocktails bieten. Jeder Einzelne ist inspiriert von den Besonderheiten der jeweiligen Region. Außerdem können Gäste an Cocktailkursen teilnehmen, bei denen sie ihre eigenen Getränke mixen und dabei neue Kreationen und Geschmacksrichtungen kennenlernen. Zum Abschluss bekommt jeder Gast eine spezielle Geschenkbox, die ein Buch mit Rezepten und Geschichten zu den Cocktails enthält, so dass Gäste die erlernten Kenntnisse bei der nächsten Party zu Hause umsetzen können.



Erlebnis Weltkreuzfahrt



Silversea Cruises präsentiert Gästen mit der World Cruise Collection ein Angebot an 33 neuen Erlebnissen an Land. Reisende können sich in San Juan auf eine musikalische und kulinarische Reise mit einem anerkannten Künstler begeben, eine private Aufführung einer weltberühmten folkloristischen Ballettgruppe in Salvador da Bahia besuchen, mit einem berühmten Anthropologen in Moorea in die polynesische Kultur eintauchen, in Singapur ein von einem Starkoch zubereitetes Vier-Gänge-Menü genießen, sich bei Kerzenlicht unter den Sternen in der Wüste des Roten Meeres verwöhnen lassen, in den Kirchen sowie Museen Roms die Meisterwerke Caravaggios bestaunen und die königliche Yacht Britannia mit dem dienstältesten Admiral in Edinburgh besichtigen.



Zum ersten Mal genießen Reisende auf einer Silversea Weltkreuzfahrt auch die Zodiac-Touren, die vom Silversea Expeditionsteam betreut werden. Auf der Antarktischen Halbinsel erleben Gäste Pinguine, Robben sowie andere Tiere in ihrer natürlichen Umgebung und beeindruckende Eisberge, bevor es an Land mit Entdeckungstouren weitergeht.



Renommierte Dozenten bieten ein faszinierendes Unterhaltungsprogramm für Gäste, darunter voraussichtlich John & Tracy Fleming, Michael Buerk, Bill Miller, Tony Leon, Tom Keneally, James Bradley, Mark Elovitz und Piet De Vries. Individuelle Geschenke, Entertainer, Shows und Themenabende bereichern die Reise zusätzlich.



Die erste Expeditions-Weltkreuzfahrt 2021



Silversea bietet 2021 zwei neue Weltkreuzfahrten, darunter die weltweit erste Expeditionsweltkreuzfahrt überhaupt. Die Finest World Tour und die Uncharted World Tour bieten Gästen ein neues Reiseerlebnis mit vielfältigen Erlebnissen und höchstem Komfort.



Höchster Komfort an Bord der Silver Whisper



Wie auf allen Silversea Schiffen erleben Gäste an Bord der Silver Whisper höchsten Luxus und ausgezeichneten Service. In jeder der Suiten mit Meerblick steht Gästen ein persönlicher Butler zur Verfügung und einen 24-Stunden In-Suite-Dining-Service. Zudem finden Gäste eine Flasche Champagner bei der Ankunft vor sowie eine individuell bestückte Bar. Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählt feinste Kulinarik, einschließlich kostenlosem Kaviar auf Anfrage, Canapes und ein reichhaltiges Angebot an Meeresfrüchten und Steaks.



Erfahren Sie mehr über Silverseas Weltkreuzfahrten:



https://www.silversea.com/de/reiseziele/weltreise.html

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (