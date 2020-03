Pressemitteilung BoxID: 792143 (SIEMONEIT RACING)

Sportfelge "VADER". von Siemoneit Racing.

Edles 19-Zoll-Leichtgewicht schärft die Optik von Fahrzeugen der VAG-Markenwelt

Siemoneit Racing, der im norddeutschen Stade beheimatete Tuningspezialist präsentiert sein neuestes Technologierad "VADER". Das speziell auf die Formensprache und Bedürfnisse der aktuellen VAG-Flotte abgestimmte Leichtmetallrad mit seinen zehn futuristisch gestalteten Y-Speichen vereint dabei modernes Design mit allerhöchstem technischen Anspruch.



Mit einem Nabendurchmesser von 57.1 Millimeter und dem VW-typischen Lochkreis von 5x112mm, erhält der Siemoneit-Rundling den TÜV-Segen für eine Vielzahl der aktuellen Konzern-Modelle.



Und auch auf der Waage kann die "VADER" überzeugen: Durch die Fertigung im Flowforming-Verfahren konnte diese Felge im Vergleich mit einer Gussfelge deutlich im Gewicht minimiert und in der maximalen Traglast verbessert werden. Das hochverdichtete Aluminiumrad der Dimension 8 x 19 ET45 wiegt nur 10.7Kg.



Nach der Montage des einteiligen Leichtmetallrads verbessert sich sowohl Handling als auch Beschleunigung und Bremsverhalten des Fahrzeugs durch die Reduktion der ungefederten Massen.



Als weitere Varianten offeriert Siemoneit Racing das VADER-Design auch als klassisches Schmiederad in den Dimensionen von 17-24“ in allen Lochkreisen und Einpresstiefen als Sonderanfertigung.



Erhältlich ist die Flowforming-Felge "VADER" in der Dimensionen 8 x 19" in den Farben GunMetal, Pianoschwarz und Arctic-Silver zu einem Preis ab 319,- € inklusive MwSt.



Sonderfarben sind gegen Aufpreis ebenfalls erhältlich.



Keyfacts:



Name: VADER

Anwendungsbereich: passend für eine Vielzahl der Fahrzeuge der VAG-Flotte

Material: im Flowforming-Verfahren verdichtetes Aluminium

Gewicht: 10.7Kg

Dimension: 8x19 ET45

Lochkreis: 5x112 Millimeter

Nabendurchmesser: 57.1 Millimeter

Standardfarben: GunMetal, Arctic-Silver, Pianoschwarz



Preis: 319,00 € inklusive Mehrwertsteuer

