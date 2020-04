Pressemitteilung BoxID: 796746 (Servicequadrat GmbH & Co. KG)

Qualitätssiegel für die Servicequadrat

TÜV Hessen zertifiziert die Prozesse der Abrechnungsplattform. Das unabhängige Audit dokumentiert kontinuierliche Verbesserungsprozesse im Flottenvertrieb, im Qualitäts-und Reifenmanagement, im webbbasierten Abrechnungssystem sowie in der Zentralfakturierung



TÜV-geprüft – dieses Qualitätssiegel schafft Vertrauen, nicht nur bei allen Fahrzeugen, sondern auch bei den Unternehmen im Kfz- und Reifenservice. Die Servicequadrat GmbH & Co. KG in Dieburg stellt daher jedes Jahr ihre Qualität auf den Prüfstand des TÜV Hessen. Der Aufwand lohnt sich: Die Prüfer sprachen auch in 2020 die Zertifizierung nach der Norm DIN EN ISO 9001:2015 aus. Damit bestanden die internen Prozesse der Abrechnungsplattform für Leasing- und Flotten-Unternehmen, ein Tochterunternehmen der TOP SERVICE TEAM KG und der point S-Deutschland GmbH, die anspruchsvolle Qualitätsprüfung zum wiederholten Mal!



Audiert wurden die Bereiche Flottenvertrieb, Qualitäts-und Reifenmanagement, das webbbasierte Abrechnungssystem sowie die Zentralfakturierung. Karl-Heinz Kuhfuss. Geschäftsführer der Servicequadrat GmbH & Co. KG: „Das Siegel zeigt erneut, dass wir uns bei den rechtlichen, technischen und organisatorischen Anforderungen für den Bereich des Reifen- und Autoservice kontinuierlich verbessert haben. Gleichzeitig sichert es unseren Kunden zu, dass wir in der Zusammenarbeit auf einheitliche Verfahrensweisen zurückgreifen.“



Die Norm DIN EN ISO 9001-2015 verpflichtet Unternehmen zu einer Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit und zur weiteren Erhöhung der Kundenzufriedenheit. „Die Ergebnisse des aktuellen Audits zeigen einen klaren Weg der kontinuierlichen Verbesserung aller Prozesse bei uns“, freute sich Karl-Heinz Kuhfuss über die Ergebnisse des Audits. Das aktuelle Zertifikat ist bis März 2023 gültig und muss jährlich im Rahmen eins Überwachungsaudit bestätigt werden.



Auf Basis dieser Norm werden bei der Servicequadrat, die deutschlandweit über ein Netzwerk von ca. 1.100 Servicestationen verfügt, alle angeschlossenen Betriebe ebenfalls überprüft. Dieses interne Verfahren ist keine Zertifizierung durch den TÜV und wird bei der Servicequadrat auf freiwilliger Basis durchgeführt.



