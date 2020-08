Pressemitteilung BoxID: 809910 (Servicegesellschaft Deutsches Handwerk GmbH)

PEUGEOT und SDH sind Feuer & Flamme fürs Handwerk

Robuste Nutzfahrzeuge plus Grill-Set on top

Die Grillsaison ist voll im Gange, so auch die Aktion „Feuer & Flamme fürs Handwerk“ von PEUGEOT Deutschland und der SDH – Servicegesellschaft Deutsches Handwerk GmbH. Diese verbindet Beruf und Freizeit, Mobilität und Genuss in einem. Bis zum Ende des Jahres erhalten nämlich Handwerksbetriebe SDH-Nachlässe von bis zu 38% auf PEUGEOT-Nutzfahrzeuge plus ein Campingaz Grill-Set im Wert von 1.236 € netto gratis dazu.



Die Nutzfahrzeuge von PEUGEOT lassen sich durch ihre Modularität an den individuellen Bedürfnissen von Handwerksbetrieben anpassen. Die Aktionsmodelle Expert, Partner und Boxer bieten eine Vielzahl an individuellen Transportlösungen und können je nach Anforderungen als Kastenwagen, Fahrgestelle und Pritschenwagen mit und ohne Kabinen konfiguriert werden. Kennzeichnend für alle drei Nutzfahrzeuge ist beispielsweise eine besonders niedrige Ladekante, die das Be- und Entladen von Materialien und Werkzeug vereinfacht – eine alltägliche Tätigkeit im Handwerk. Das robuste und zugleich komfortable Design, zahlreiche Fahrassistenzsysteme sowie effiziente Motoren sind weitere Pluspunkte. Für Handwerksbetriebe, die auf der Suche nach einem neuen Firmenwagen sind, kann sich der Erwerb über einen SDH-Abrufschein (Berechtigungsschein) auch noch wirtschaftlich lohnen. Bis zum 31.12.20 gibt es die SDH-Nachlässe auf die erwähnten Modelle bei Neuerwerb. Bei Vorlage der gewerblichen Unterlagen kann jede/r Handwerker/in den Abrufschein online anfordern und damit den Nachlass beim Händler vor Ort in Anspruch nehmen.



Neben den SDH-Sonderkonditionen verspricht die Aktion eine komplette Grillausstattung von Campingaz im Wert von 1.236 € netto geschenkt. Im Paket findet sich alles für einen gelungenen Grillabend: Gasgrill Master 3 Series Classic, Drehspieß mit Motor, Abdeckhaube, Pizzastein, Wok, Hähnchenbräter, Grill-Thermometer, Grillbesteck und -handschuh, Kochbuch, Kühlbox und Grill-Reinigungsspray.



Weitere Details zu den Aktionsbedingungen finden sich auf der Internetseite www.sdh.de oder beim PEUGEOT Vertragshändler vor Ort.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (