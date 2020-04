Pressemitteilung BoxID: 795192 (sentix GmbH)

sentix Strategie und Fondsupdate Q2-2020

Die Corona-Krise hält die Anleger und die Märkte in Atem. Mehr und mehr zeichnet sich ab, dass die ökonomischen Auswirkungen noch gravierender sind, als es die meisten im März wahrhaben wollten. Aktuell läuft eine "Hoffnungs-Rallye", die durch die massiven Interventionen von Notenbanken und Regierungen erzeugt und von dem "Peak" in den Corona-Fallzahlen begleitet wird. Doch wie lange wir diese "Hoffnung" tragen? Und was kommt dann?



Auf dies und wie wir uns in unseren Fonds aktuell positionieren, geben die sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy und Manfred Hübner in diesem Video Auskunft.



Hier ist der Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=0__HRtyqYOU

