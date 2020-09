Wer hätte das gedacht: in den letzten Wochen avancieren die Automobil-Aktien zu tragenden Säulen des Aktienmarkt-aufschwungs. Die Prämien, die vor allem in Deutschland für den Kauf neuer Fahrzeuge ausgelobt wurden, scheinen ihre Wirkung nicht zu verfehlen.



Seit Anfang April gehören die Auto-Aktien zu den Werten, die sich besser als der Index entwickeln. Das ist für viele Anleger einigermaßen überraschend. Denn noch im Mai wollten die Anleger nichts von den Titeln des Sektors wissen. Das absolute Sentiment lag auf dem niedrigsten Stand seit 2009.



Diese negative Haltung beginnt nun langsam aufzuweichen. In den letzten drei Monaten hat sich die absolute Einschät-zung deutlich verbessert. Aber noch immer überwiegt eine leichte skeptische Haltung.



Noch deutlicher wird die Grundhaltung der Anleger, wenn wir uns das relative Sentiment betrachten. Hier zeichnete sich zwar in Form einer bullischen Divergenz schon Anfang 2020 ab, dass die Anleger zu negativ zu Autoaktien eingestellt waren. Doch die gute relative Performance der letzten Monate hat noch immer nicht zu einer Einschätzungsänderung geführt. Sentimenttechnisch handelt es sich hierbei um eine „Verweigerungshaltung“ der Anleger.



Wenn sich Investoren nicht von steigenden Preisen begeistern lassen, dann deutet dies auf eine möglicherweise vorlie-gende kognitive Dissonanz. Die Anleger sind also nicht „offen“ für neue Argumente.



Und eine solche kognitive Dissonanz führt im ersten Schritt dazu, dass Anleger die Bewegung ignorieren, später sogar an schlecht laufenden Positionen, in diesem Fall einer Unterinvestierung im Auto-Sektor, festhalten.



Am Ende einer kognitiven Dissonanz steht jedoch in der Regel die „Akzeptanz“, also die Anpassung der Anleger an die neue Kursrealität. Und dies bedeutet, dass noch genügend Käufer bereitstehen, die positive Kursentwicklung der Autos zu entdecken und die relative Stärke noch weiter auszubauen.



