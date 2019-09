Pressemitteilung BoxID: 767216 (seni-on® e.K)

RTL steht auf SENI

RTL-Reporterin probiert Inkontinenzhosen für die Survivor-Challenge aus​

Karolin Kaminska, ihres Zeichens Reporterin bei Punkt 12, dem RTL-Mittagsjournal, zeigte sich am Donnerstag in Köln vor laufender Kamera in einer Inkontinenzhose von SENI. Warum? Weil sie die Survivor-Challenge meistern will.



Wer an der neuen Reality-Show von RTL teilnehmen möchte, muss zuerst Stehvermögen beweisen: Acht Kandidaten trotzen auf sehr schmalen Plattformen Wind, Wetter, Hunger und Durst, und zwar stundenlang. Nur wer bis zuletzt durchhält, hat das Zeug zum Survivor-Teilnehmer.



Für Kaminska steht fest: Um angemessen darüber zu berichten, muss sie sich dieser Prüfung selber aussetzen. Doch zehn Stunden ohne Toilettenpause – ist das überhaupt möglich? Sicherheitshalber lässt sie sich in einem Sanitäts-Fachgeschäft beraten. Die Lösung: eine Inkontinenzhose aus dem Hause SENI. Bei drei Litern Fassungsvermögen ist die Challenge so gut wie in trockenen Tüchern.



Als also vier Frauen und vier Männer in Köln ihre Posten beziehen, um sich als wahre Survivor zu qualifizieren, ist die RTL-Reporterin live dabei. Und beweist, dass SENI die optimale Wahl selbst für härteste Herausforderungen ist.



