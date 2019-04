Pressemitteilung BoxID: 748863 (Semperoper Dresden)

Wiederaufnahme mit zahlreichen Debüts am 27. April

Unter der Musikalischen Leitung ihres Ersten Gastdirigenten, Omer Meir Wellber, zeigt die Semperoper Dresden ab Samstag, den 27. April wieder »Der Rosenkavalier«.



Seit der Dresdner Uraufführung im Jahr 1911 ist Richard Strauss’ walzerselig erotischer Publikumsliebling eine der meistgespielten Opern des Komponisten.



Mit der jetzigen Wiederaufnahme von Uwe Eric Laufenbergs Inszenierung feiern zahlreiche Sängerinnen und Sänger in Dresden ihre Rollendebüts, so Christina Bock und Tuuli Takala als Octavian beziehungsweise als Sophie, Ute Selbig als Marianne Leitmetzerin und Tania Lorenzo als Modistin, Tilmann Rönnebeck als Polizeikommissar und Jürgen Müller als Haushofmeister bei Faninal sowie Beomjin Kim als Tierhändler. Marita Sølberg übernimmt für die erkrankte Emily Magee die Partie der Feldmarschallin; in der Partie des Baron Ochs auf Lerchenau kehrt Peter Rose an die Semperoper zurück. Es singen der Sächsische Staatsopernchor Dresden und Mitglieder des Kinderchores der Sächsischen Staatsoper Dresden, es spielt die Sächsische Staatskapelle Dresden.



Wiederaufnahme am 27. April 2019 um 17 Uhr in der Semperoper Dresden. Weitere Vorstellungen in der Spielzeit 2018/19 am 30 April und 5. Mai 2019.



Werkeinführung jeweils 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn.



Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Semperoper – Förderstiftung.



Wiederaufnahme am 27. April 2019 um 17 Uhr in der Semperoper Dresden. Weitere Vorstellungen in der Spielzeit 2018/19 am 30 April und 5. Mai 2019.



Werkeinführung jeweils 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn.



Karten für die Vorstellungen sind an der Schinkelwache am Theaterplatz (T +49 (0)351 4911 705) und online erhältlich. Weitere Informationen unter semperoper.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (