Pressemitteilung BoxID: 766598 (Semperoper Dresden)

Internationaler Spitzenstar gibt Dresdner Dreifach-Debüt

Zum Auftakt der Ballettsaison 2019/20 begrüßt die Company des Semperoper Ballett mit Maria Kochetkova einen weiteren weltweit gefragten Stargast in ihrer Mitte. Mit ihrer Darbietung der Titelpartie in David Dawsons Choreografie »Giselle« darf sich das Publikum auf das Dresden-, Haus- und Rollendebüt der russischen Ballettkoryphäe freuen, an deren Seite Jón Vallejo in der Partie des Albrecht ebenfalls am Mittwoch, den 2. Oktober 2019, sein Rollendebüt feiert.



Seit 2018 verfolgt die im klassischen wie zeitgenössischen Repertoire erfahrene Moskauerin ihre international mit höchsten Preisen ausgezeichnete Tanzkarriere ohne Bindung an eine feste Company. Zuletzt war sie 2019 unter anderem am New Yorker Joyce Theater in einer eigens für sie von Jérôme Bel kreierten Choreografie sowie als Gast des Berliner Staatsballetts in der Hauptrolle in »La Sylphide« zu erleben. Nach der Berliner »La Sylphide« interpretiert Maria Kochetkova nun an der Semperoper mit ihrem Debüt als Giselle eine ähnlich klassisch-ätherische Ballettkreatur des »weißen Balletts«, die aus überirdischem Verlangen heraus ihre Apotheose in einem romantischen Liebestod erleidet. Die Choreografie David Dawsons, mit dem die Tänzerin eine über zehnjährige Zusammenarbeit verbindet, feierte 2008 in der Semperoper Dresden ihre Weltpremiere.



Ballettdirektor Aaron S. Watkin freut sich gemeinsam mit seiner Company darauf, nach dem Ersten Solisten Marcelo Gomez nun mit Maria Kochetkova wieder eine Erste Solistin von Weltrang als Gast des Semperoper Ballett begrüßen zu dürfen.



Vorstellungen mit Maria Kochetkova am 2.und 8. Oktober 2019 in der Semperoper Dresden. Weitere Vorstellungen am 19., 22., 27., 30. September 2019 um 19 Uhr.



Werkeinführung jeweils 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn.



Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Semperoper – Förderstiftung.



Karten für die Vorstellungen sind an der Schinkelwache am Theaterplatz (T +49 (0)351 4911 705) und online erhältlich. Weitere Informationen unter semperoper.de

