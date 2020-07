Pressemitteilung BoxID: 808127 (Semmel Concerts Entertainment GmbH)

The 70th Birthday: Chris Norman & Band

Forever Tour 2021

Leider macht es die aktuelle Situation, bedingt durch COVID-19 und der damit verbundenen Verlängerung des Veranstaltungsverbots in Deutschland bis mindestens Ende Oktober, für alle Beteiligten unmöglich, die für den Herbst 2020 geplante „Forever“-Tournee von Chris Norman & Band durchzuführen. Gemeinsam mit seiner Band präsentiert der Ausnahmekünstler bei dieser Tournee auf ausgewählten Bühnen neben seinen eigenen Solo-Hits, auch seine persönlichen Lieblingssongs, neueste Kompositionen und die unvergesslichen Mega-Erfolge von Smokie.



Chris Norman möchte mit dieser Verschiebung ins Frühjahr 2021 zeitnah auf eventuelle Reisebeschränkungen und Probleme bei der Durchführbarkeit seiner Konzerte reagieren. Sein persönliches Jubiläum, seinen 70. Geburtstag – Inspiration und Namenspate der „Forever“-Tour – will er mit seinen Fans ausgelassen und unbelastet im Frühjahr 2021 nachfeiern. „Ich bedauere es sehr, dass die Deutschland-Tour nun in den Mai 2021 verschoben werden muss. Wir sind alle sehr enttäuscht, so wie ihr wahrscheinlich auch. Aber ich freue mich schon sehr darauf, die Termine nächstes Jahr nachzuholen und dann mit Euch zu feiern“, lässt der charismatische Superstar wissen.



Es konnten für alle geplanten Veranstaltungen Nachholtermine für 2021 gefunden werden, so dass der Künstler und das Team von Semmel Concerts Entertainment hoffen, allen Besuchern Planungssicherheit und einen unbeschwerten Konzertbesuch ermöglichen zu können. Wir bedauern die Verlegung und bitten alle Konzertbesucher um Verständnis.



Die Ersatztermine für 2021 lauten:



30.04.2021 - Halle/Saale, Steintor-Varieté (verschoben vom 02.11.20)

01.05.2021 - Hannover, Theater am Aegi (verschoben vom 24.11.20)

02.05.2021 - Magdeburg, GETEC-Arena (verschoben vom 14.11.20)

04.05.2021 - Dresden, Konzertsaal im Kulturpalast (verschoben vom 09.11.20)

05.05.2021 - Erfurt, Messe (verschoben vom 13.11.20)

08.05.2021 - Berlin, Tempodrom (verschoben vom 18.11.20)

10.05.2021 - Chemnitz, Stadthalle (verschoben vom 01.11.20)

11.05.2021 - Zwickau, Stadthalle (verschoben vom 10.11.20)

12.05.2021 - Leipzig, Haus Auensee (verschoben vom 03.11.20)

14.05.2021 - Frankfurt, Jahrhunderthalle (verschoben vom 06.11.20)

16.05.2021 - Hamburg, Laeiszhalle (verschoben vom 23.11.20)

18.05.2021 - Rostock, Stadthalle (verschoben vom 16.11.20)

20.05.2021 - Bochum, RuhrCongress (verschoben vom 21.11.20)

22.05.2021 - Stuttgart, Theaterhaus (verschoben vom 05.11.20)



Showbeginn für alle Termine 2021 ist 20:00 Uhr. Gekaufte Tickets behalten für den jeweiligen Ausweichtermin ihre Gültigkeit.



Auf unserer Homepage http://www.semmel.de, Facebook und Instagram informieren wir Sie ständig über den aktuellen Stand.



Chris Norman gehört zu der Generation von Musikern, für die es immer wieder ein großes Vergnügen ist, auf der Bühne zu stehen und mit seiner Band live Musik zu machen. Seine Konzerte sind ein Feuerwerk an erstklassiger Rockmusik. Wo Chris Norman draufsteht, bekommen die Fans auch verlässlich alles, was ein großartiges Chris Norman-Konzert ausmacht – seine unverkennbare Reibeisenstimme, gefühlvolle Balladen und authentischen, echten Rock. Darauf können sich seine Anhänger auch 2021 wieder während der 14 Städte umfassenden „Forever“-Tour freuen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (