Rainhard Fendrich: Ersatztermine stehen fest

Es ist eingetreten was alle vorausgesehen haben: die neuen Auflagen in Deutschland und Österreich sehen vor, das Groß-Veranstaltungen bis 31.08.2020 nicht stattfinden dürfen. Somit tritt nun der schon angekündigte "Plan B" der STARKREGEN-Tournee von Rainhard Fendrich in Kraft.



Folgend alle Ersatztermine im Überblick:

05.12.2020 AT-Wien, Stadthalle (verlegt vom 23.05.2020)

10.12.2020 AT-Graz, Stadthalle (verlegt vom 20.05.2020)

10.04.2021 D-Hof / Saale, Freiheitshalle (verlegt vom 01.05.2020)

12.04.2021 D-Essen, Lichtburg (verlegt vom 06.05.2020 vorher Colosseum Theater)

13.04.2021 D-Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle (verlegt vom 07.05.2020)

14.04.2021 D-Erfurt, Alte Oper (verlegt vom 08.05.2020)

16.04.2021 D-München, Olympiahalle (verlegt vom 22.05.2020)

23.04.2021 AT-Innsbruck, Olympiahalle (verlegt vom 15.05.2020)

24.04.2021 AT-Salzburg, Salzburgarena (verlegt vom 16.05.2020)

25.04.2021 AT-Linz, TipsArena (verlegt vom 19.05.2020)

06.11.2021 AT-Graz, Stadthalle (verlegt vom 10.12.2020)

16.11.2021 D-Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung (verlegt vom 17.05.2020)



Für die Konzerte in Hamburg und Berlin werden nach wie vor noch Verlegungstermine in 2021 gesucht. Darüber werden wir so schnell wie möglich informieren.



Auch für die Open Airs wurden schon teilweise Lösungen gefunden:

15.07.2021 D-Bad Dürrheim, Rathausplatz (verlegt vom 16.07.2020)

29.07.2021 D-Ebern, Schloss Eyrichshof (verlegt vom 23.07.2020)

30.07.2021 D-Calw, Kloster Hirsau (verlegt vom 30.07.2020)

19.08.2021 D-Altusried, Freilichtbühne Altusried (verlegt vom 29.08.2020)

20.08.2021 D-Altötting, Kapellplatz (verlegt vom 30.08.2020)

22.08.2021 D-Ladenburg, Festwiese (verlegt vom 16.08.2020)



Das TOSCANAPARK OPEN-AIR am 18.7.2020 in AT-Gmunden musste leider aufgrund der behördlich verordneten Verbote ersatzlos abgesagt werden.



Sobald es weitere Ersatztermine der Sommer-Konzerte gibt werden diese zeitnah bekannt gegeben.



Die gekauften Tickets behalten jeweils für den Ausweichtermin ihre Gültigkeit.

Auf unserer Homepage, Facebook und Instagram informieren wir ständig über den aktuellen Stand.



