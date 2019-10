Pressemitteilung BoxID: 773287 (Semmel Concerts Entertainment GmbH)

Großartiger Tourneeauftakt für Sarah Connor in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena Berlin

.



HERZ KRAFT WERKE

Sarah Connor

Tour 2019



Am Samstag Abend feierte Sarah Connor eine umjubelte Tourneepremiere vor 13.500 begeisterten Fans in der ausverkauften Berliner Mercedes-Benz Arena. Deutschlands erfolgreichste Pop-Sängerin und Mutter von vier Kindern präsentierte zum ersten Mal ihr neues Hit-Album „HERZ KRAFT WERKE“ live vor großem Publikum und brachte die Arena zum Brodeln. Gemeinsam mit ihrer fantastischen Band, sechs Streichern und sechsköpfigem Gospelchor wird sie bis zum 12.11.2019 im Rahmen ihrer „HERZ KRAFT WERKE“-Tour 2019 in zwölf weiteren Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz live zu erleben sein und damit vor 150.000 Besuchern in komplett ausverkauften Arenen spielen.



Sarah Connors zweites deutschsprachiges Album „HERZ KRAFT WERKE“ setzt die unglaubliche Erfolgsgeschichte ihres ersten deutschsprachigen Albums „Muttersprache“ fort: „HERZ KRAFT WERKE“ stieg von 0 direkt auf Platz #1 der deutschen Albumcharts und wurde bereits nach 90 Tagen mit einem Platin-Award ausgezeichnet. Auch die erste Singleauskopplung „Vincent“ erreichte als einziger deutschsprachiger Pop-Song 2019 Goldstatus.



Sarah Connor – Sängerin, Songwriterin, Entertainerin und vor allem Geschichtenerzählerin mit unvergleichlicher Stimme. Es sind die vermeintlich kleinen Alltagsgeschichten, die Sarah Connor in berührende Texte und unbeschreiblich schöne Melodien gepackt hat und nun auf die Bühne bringt. Ihre HERZ KRAFT WERKE-Reise beginnt unkonventionell mit einer Ballade, die es aber in sich hat. Mit „Keiner pisst in mein Revier“ eröffnet sie den Abend und zieht ihr Publikum vom ersten Moment an in ihren Bann. Sarah Connor zeigt auch mit Titeln wie „Halt mich“ oder „Ruiniert“, dass sie „keine Angst davor hat, Haltung zu zeigen“. Die Menschen in der Arena danken es ihr, indem sie jede Zeile lauthals mitsingen. Mucksmäuschen still wird es wiederum bei den Titeln, „Das Leben ist schön“ und „Flugzeug aus Papier“, in denen es um das Thema Tod und Abschied nehmen geht. Diese lassen Sarah Connor endgültig mit ihrem Publikum verschmelzen. Nach über zweieinhalb Stunden bedankt sich die sichtlich gerührte Sängerin unter Standing Ovations mit vier Zugaben bei ihrem Publikum und entlässt dieses euphorisch in die Berliner Nacht.



Die aktuelle Hallen-Tour 2019 ist nur das erste von zwei anstehenden Sarah Connor-Großereignissen: Im Sommer 2020 schließt sich eine Sommer Open-Air Tour durch 24 Städte in Deutschland und Österreich an, bei der sie gigantische Sommerkonzerte mit weit mehr als 200.000 Fans feiern wird.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (