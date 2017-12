Die Live-Tournee BOYBANDS FOREVER startet in Kürze Das Album zur gefeierten Show BOYBANDS FOREVER erscheint am 8. Dezember 2017

Ob „Take That”, „Backstreet Boys”, „N´Sync“ oder „One Direction” - Boybands faszinieren und polarisieren wie kein anderer Act im Musikgeschäft. Seit Generationen verkaufen sie Millionen Tonträger in aller Welt und brechen mindestens ebenso viele Herzen. Sie feierten Riesenerfolge, lösten Massenhysterien aus und hinterließen unsterbliche Popsongs – BOYBANDS FOREVER lässt die Ekstase der Boygroups für einen Abend wiederaufleben. Diese brandneue Show vereint die größten Hits der gefeiertsten Boybands aller Zeiten in einem großartigen Live-Act.



Dem bekannten Moderator und Entertainer Thomas Hermanns kam die zündende Idee zur Show als er eines Tages mit einem Song der „Backstreet Boys“ geweckt wurde und auf den im Radio ein Song von „Take That“ folgte. Er entwickelte ein Konzept für eine Boyband-Revue und schrieb das Buch für eine abendfüllende Show samt Moderation. Zwei Stunden voller perfekter Choreografie, beeindruckender Dancemoves und cooler Styles, einer erstklassigen Band, aber auch viel Spaß, Selbstironie, humoriger Elemente und vor allem einzigartiger Melodien mit den so besonderen Gesangsharmonien.



BOYBANDS FOREVER ist ab 1. Februar 2018 in 30 Städten in ganz Deutschland live zu erleben. Die Hits aus der Show, die Herzklopfen und Tanzfieber garantieren, sind nun auf einer neuen CD zusammengestellt. So lässt sich der emotions- und energiegeladene Abend zu Hause oder im Auto weiterfeiern.



weitere Infos, Fotos und Videos zum Download hier

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren