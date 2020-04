Pressemitteilung BoxID: 795566 (Semmel Concerts Entertainment GmbH)

"Classical 90s Dance": Alex Christensen & The Berlin Orchestra

Live 2020: Tour-Verschiebung in den Herbst 2020

Die neuen behördlichen Auflagen sehen vor, dass Großveranstaltungen bis 31.08.2020 in Deutschland nicht stattfin-den dürfen. Daher gehen wir mittlerweile fest davon aus, dass folgender Tour-plan der „Classical 90s Dance“-Tour von Alex Christensen & The Berlin Or-chestra entsprechend umgesetzt wird. Tickets behalten für die Ersatztermine ihre Gültigkeit.



Ersatztermine:



10. Oktober 2020 Rostock Stadthalle

(verschoben vom 23.04.2020)



11. Oktober 2020 Dortmund Westfalenhalle - Halle2

(verschoben vom 02.05.2020)



12. Oktober 2020* Mannheim Rosengarten

(verschoben vom 06.05.2020)



13. Oktober 2020 Erfurt Messe

(verschoben vom 05.05.2020)



14. Oktober 2020* Nürnberg Meistersingerhalle

(verschoben vom 01.05.2020)



16. Oktober 2020* Frankfurt a.M. Alte Oper

(verschoben vom 04.05.2020)



17. Oktober 2020 Stuttgart Liederhalle - Beethoven-Saal

(verschoben vom 28.04.2020)



18. Oktober 2020 Münster MCC Halle Münsterland

(verschoben vom 29.04.2020)



20. Oktober 2020 Chemnitz Stadthalle

(verschoben vom 24.04.2020)



21. Oktober 2020 Hannover Swiss Life Hall

(verschoben vom 03.05.2020)



22. Oktober 2020 Hamburg Barclaycard Arena

(verschoben vom 22.04.2020)



23. Oktober 2020* Berlin Tempodrom

(verschoben vom 25.04.2020)



Für das Konzert in München (alter Termin:26.04.2020) wird augenblicklich noch ein Termin gesucht, den wir ebenfalls bekanntgeben werden.



Aktuelle Informationen sind jederzeit über unsere Homepage https://www.semmel.de/de/corona ,sowie der Facebook-Seite https://www.facebook.com/semmelconcerts einsehbar. Weiterhin können auch direkt unter: https://www.eventim.de/?fun=page&pagename=servicenews Informationen über alle verlegten oder abgesagten Veranstaltungen eingesehen werden.



* Von einigen Bundesländern liegt aktuell die genaue und juristisch relevante Beschreibung, was unter Großveranstaltungen zu verstehen ist, noch nicht vor.

Aus diesem Grund können diese Ersatztermine nur unter Vorbehalt kommuniziert werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (