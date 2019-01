Cesar Millan Tour 2019

21.01.19

Im Oktober 2019 kommt der „Hundeflüsterer“ Cesar Millan aus den USA mit seinem neuen Programm „It’s All About Family“ zurück in die Arenen des deutschsprachigen Raums. Schon seine Tourneen "Leader of the Pack 2014/15" und "Once Upon A Dog 2017/18" waren restlos ausverkauft. Insgesamt 200.000 Zuschauer konnten, in den letzten Jahren seinen lehrreichen und äußerst unterhaltsamen Ausführungen zum Thema Hund und der Spezies Mensch beiwohnen. Auch in seiner neuen Edutainment-Show "It’s All About Family - Live on Tour 2019" wird Cesar Millan wie immer lehrreich, interessant, mit viel Humor und gemeinsam mit seinen vier- und zweibeinigen Freunden seinem Publikum eine unterhaltsame Show präsentieren, nach deren Besuch das heimische Zusammenleben zwischen Mensch und Tier sicherlich besser klappt. Denn Cesar Millan weiß, wie schwierig sich die Beziehung zwischen Hund und ganzer Familie gestalten kann.



Er teilt im Rahmen seiner neuen Show „It’s All About Family“ – nicht nur für Hundeliebhaber – sein Expertenwissen mit seinem Publikum, das ihm an den Lippen hängt. Zum ersten Mal wird Cesar Millan dabei live von seinen beiden Söhnen Calvin und Andre begleitet, die beide bereits bei seinen TV-Shows zu sehen waren.



Wie bereits bei den vergangenen Erfolgstourneen des Hundeflüsterers führt ein Moderator in deutscher Sprache und mit viel Witz und Charme durch die Show. 2019 wird es Moderator Daniel Boschmann sein, der seit Anfang Januar 2019 gemeinsam mit Marlene Lufen als Moderatoren-Duo für die Primetimeshow „Dancing on Ice“ (Sat.1) im Einsatz ist.



Der Hundeflüsterer und der Moderator freuen sich auf die erneute Zusammenarbeit nach den gemeinsamen Shows in den Jahren 2015 und 2017. Beim ersten Kennenlernen merkten sie sofort, dass die Chemie zwischen Ihnen stimmt. „Es ist großartig wieder mit Cesar auf der Bühne zu stehen, denn er ist ein toller Mensch und wir werden gemeinsam wieder die großen und kleinen Geschichten unserer Zuschauer erfahren. Es sind besondere Momente, die wir zusammen erleben dürfen.“, so Daniel Boschmann.

