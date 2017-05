Tantraseminare in Luzern

Insbesondere für Neueinsteiger kannim ersten Moment befremdlich wirken und es kostet sicherlich für den einen oder anderen auch einiges an Überwindung, sich auf Tantra, dieoder aucheinzulassen. In unserer Gesellschaft ist Tantra häufig verkannt, leidet und manchen Vorurteilen und wird sogar mitunter falsch verstanden. Tantra ist keinesfalls, wie oft angenommen, eine Art bezahlter Orgasmus, sondern vielmehr eine spirituelle Sache, bei der alle Teilnehmer sich auf eine Reise in ihr Innerstes begeben.Um Fragen zu beantworten, mit eben solchen Vorurteilen aufzuräumen und Informationen zu bieten, finden die Tantraseminare im Seminarhaus Witebach regelmässig statt. Wer Interesse am Thema hat, neugierig ist und Antworten sucht, der kann hier ein passendes Seminar besuchen. Bei angenehmer Atmosphäre und ganz ohne irgendwelche Zwänge wird dabei dafür gesorgt, dass sich nach und nach die Teilnehmer öffnen, ganz frei sprechen können und sich in den Räumlichkeiten wohl fühlen. Dies ist beim Tantra von zentraler Besonderheit, denn eine spirituelle Reise sollte nicht mit unruhigem Herzen begonnen werden. Wer Hilfe benötigt, der kann sich bei den verschiedenen Tantra Seminar Angeboten beraten lassen und findet die Möglichkeit, über ganz neue Themen zu sprechen, die ihm borher vielleicht gar nicht so bewusst waren. Tantra bietet aber viel mehr als die Öffnung des geistes. Auch in Beziehungen leiden Paare häufiger unter einer gewissen Eintönigkeit, emotionaler Erkaltung und vielleicht auch häufigen Meinungsverschiedenheiten, die nur zu gerne im Streit gelöst werden. Um Paaren zu helen zueinander zu finden und den anderen sowohl in seiner Psyche als auch seinen Körper selbst besser zu verstehen, werden auch Paarseminare beim Tantra Coaching angeboten. Wer eine Tantramassage für Paare bucht, der kann dabei vieles über die Sexualität untereinander erlernen und vielleicht auch Anregungen mit nach Hause nehmen, die das Liebesleben in einer Beziehung wieder reicher machen.Wer neugierig auf das Thema Tantra ist und mehr darüber erfahren möchte, der kann bei einem Tantra Seminar im Seminarhaus Witebach verschiedene adäquate Ansprechpartner finden. Sucht man also Angebote für hochwertige Tantraseminare, die sowohl für Anfänger, als auch Fortgeschrittene interessant sind, dann ist man hier richtig.Weitere Informationen rund um das Seminarhaus und die angebotenen Tantraseminare findet man hier: