Europameisterschaft 2020

Laola am Strand und heiße Wetten an der Hotelbar: Wenn Europa im Fußballfieber versinkt können Fans in diesen Resorts weltweit mitfiebern

Es ist wieder soweit! Ab dem 12. Juni haben Fußballfans nur noch eines im Kopf: Die nächste Partie ihrer Mannschaft. Um den Sommer nicht nur daheim auf dem Sofa oder beim Public Viewing ohne Wettergarantie zu verbringen, haben wir weltweit Tipps gesammelt, in welchen Hotels die Fußballfans garantiert mitjubeln und mitleiden können.



The Anam, Vietnam



Beim Anpfiff wird das Bier frisch gezapft – und das in Vietnam! Im The Anam fiebern die Fußballfans im Beach Club direkt am kilometerlangen Sandstrand mit. Stilecht wird dort nicht nur frisches bayerisches Bier gezapft, auch internationale Sorten können getestet werden. Vom Tiger aus Singapore bis hin zur kleinen Flasche aus Mexiko. Die Spiele werden live übertragen und können an großen, an den Wänden hängenden Bildschirmen mitverfolgt werden. Und zur Halbzeitpause heißt es: Ab ins Meer zur Abkühlung! Weitere Informationen unter www.theanam.com.



Zannier Hotels Sonop, Namibia



Fußball mal ganz anders – nämlich inmitten der endlosen Wüste Namibias, direkt unter dem Sternenhimmel. Gäste, die während der Fußball Europameisterschaft in der Lodge Zannier Hotels Sonop einchecken, können sich auf den Anpfiff vor einer Open-Air-Leinwand freuen: Extra für die Fußballfans wird das Kino der Luxuslodge umfunktioniert. Inmitten des Lichtschutzgebietes im Süden Namibias, das vor allem für seine kristallklaren Nächte und den perfekten Blick nicht nur auf die Milchstraße bekannt ist, gibt es hier eine Mischung aus fußballerischen Sternstunden und Sternschnuppen-Zählen. Weitere Informationen unter www.zannierhotels.com/sonop.



Neptune Hotels, Kos



Tagsüber kicken – abends schauen. Die Neptune Hotels, die für kleine Fans sogar eine Fußball-Akademie mit der Real Madrid Foundation Campus Experience anbieten, sind die perfekte Adresse, um die Spiele der Nationalmannschaften zu verfolgen. Alle EM-Spiele werden tagsüber in der Lobby übertragen, für wichtige Spiele werden am Abend sogar das Amphitheater oder die Disco reserviert. Das Hotel, das sich in deutschem Privatbesitz befindet, ist somit die perfekte Adresse, um ohne Zeitverschiebung live dabei zu sein. Weitere Informationen unter www.neptune.gr.



Raffles Seychelles, Seychellen



Traumspiele auf der Trauminsel. Das Luxusresort auf den Seychellen liegt zwar fernab der europäischen Metropolen, in denen die Top-Kicks ausgetragen werden, weiß aber um die Wichtigkeit der Spiele. Daher ist für fußballbegeisterte Gäste hier bestens gesorgt, entweder werden die EM-Spiele auf einer großen Leinwand unter freiem Himmel oder in einer der Bars übertragen. Wenn es hier beispielsweise in der Danzil Bar zum Elfmeterschießen kommt, stehen auch die richtigen Drinks parat, um die Nerven der Fans zu beruhigen und nach einem erfolgreichen Spiel zu feiern. Weitere Informationen unter www.raffles.com/seychelles.



Martinhal Sagres, Portugal



„Aleeee, ooooooooh!“ wird man im Sommer vom Dorfplatz des Martinhal Sagres im Sommer oft hören. Denn hier steht der Fernseher, auf dem alle Spiele übertragen werden. Martinhal Sagres setzt aber nicht nur auf passives Zuschauen, sondern auch auf aktives Mitmachen: Bei einem Wettspiel können die Gäste auf ihre Siegermannschaften setzen und gewinnen. Der Dorfplatz des luxuriösen Familienresorts ist Treffpunkt für Groß und Klein. Hier gibt es einen Kinderspielplatz, fünf Kids Clubs für die verschiedensten Altersgruppen, ein Familien-Spielzimmer, einen In-und-Outdoor-Pool und den Mercado Dorfladen. Sollte sich das ein oder andere Spiel mal in die Länge ziehen, können sich die Fans bestens anderweitig beschäftigen. Und wer vom Mitfiebern durstig oder hungrig ist, kann sich an der M Bar mit Snacks versorgen, während für die Kleinen nach dem kräftigen Anfeuern ein Eis in der Surf Bar winkt. Weitere Informationen unter www.martinhal.com.

