Der schleswig-holsteinische Buchungssystem- und Channelmanagement-Dienstleister SECRA baut sein Netzwerk immer weiter aus. Mit easybooking gehört nun auch der größte PMS-Anbieter Österreichs zu den Kooperationspartnern der SECRA.



Durch die Kooperation, die gemeinsam mit SECRAs Kunden Bauernhofferien.de initiiert worden ist, gewinnt easybooking einen starken Vertriebspartner hinzu. Die Kunden profitieren damit von einem innovativen Buchungssystem, das über kostenlose Schnittstellen zu mehr als 40 verschiedenen Vertriebskanälen verfügt. Der FeWo-Channelmanager aus dem Hause SECRA bringt die Ferienwohnungen und Ferienhäuser der Gastgeber auf die wichtigsten großen Portalen wie booking.com, airbnb, hometogo, HomeAway oder e-domizil.



Easybooking ist bereits seit 14 Jahren am Markt und arbeitet aktuell mit mehr als 6000 Vermietern und 150 Partnern wie Webdesignern & Werbeagenturen, Schnittstellenpartnern, Tourismusverbänden etc. zusammen. Kunden, die bereits beide Systeme nutzen, profitieren nun von der Schnittstelle, die eine direkte Synchronisation der Objektdaten ermöglicht. Verfügbarkeiten und Buchungen müssen nicht mehr manuell eingepflegt werden, da die Daten automatisch übermittelt werden. „Wir freuen uns, den Kunden noch mehr Arbeitserleichterung zu bieten und unsere Position am Markt noch weiter auszubauen“, so SECRA-Geschäftsführer Christoph Rakel.



