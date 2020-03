Pressemitteilung BoxID: 792324 (SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH)

Die SDG- Bahnen stellen Ihren Fahrbetrieb zum 28. März 2020 bis auf Weiteres ein

„In der vergangene Woche haben wir schweren Herzens entschieden, alle SDG- Veranstaltungen bis einschließlich Ende Mai abzusagen“, teilt Roland Richter, Geschäftsführer der SDG Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft mbH, mit.



„Angesichts der weiteren Entwicklungen und der neuen Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 22. März, haben wir nun zusammen mit den Verkehrsverbünden VVO und VMS im nächsten Schritt entschieden, den Fahrbetrieb auf allen drei durch die SDG betriebenen Strecken zum Wohle unserer Fahrgäste und Mitarbeiter bis auf Weiteres einzustellen.“



Die Fichtelbergbahn, die Lößnitzgrundbahn und die Weißeritztalbahn dampfen damit am Freitag, dem 27. März zum vorerst letzten Mal über die Gleise. „Wir bitten unsere Fahrgäste um Verständnis, dass aufgrund der aktuellen Lage kein Schienenersatzverkehr eingerichtet wird“, so Roland Richter.



Unser Team ist dennoch weiterhin telefonisch und per E-Mail erreichbar und bearbeitet die Anfragen. Ebenso werden Bestellungen aus dem Souvenirshop der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft wie gewohnt bearbeitet und versendet.



Ab wann der tägliche Dampfbetrieb auf allen drei Strecken wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit noch unbekannt.



„Wir hoffen, dass die geltenden Maßnahmen die Ausbreitung des COVID-19 (Coronavirus) zu verhindern zeitnah ihre Wirkung zeigen und unsere Bahnen bald wieder dampfen können“, erklärt Roland Richter weiter.



Sobald bekannt ist, wann der Fahrbetrieb wieder aufgenommen werden kann, informiert die SDG auf der offiziellen Website und den Facebook-Seiten der drei Bahnen.

