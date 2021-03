Die Geschäftsleitung der Schwyzer Kantonalbank hat Celine Oberson per 1. April 2021 die Leitung der Filiale Pfäffikon übertragen.



Die SZKB konnte mit Celine Oberson eine qualifizierte Bankfachfrau mit Füh-rungserfahrung für diese herausfordernde Tätigkeit gewinnen.



Die 30-Jährige ist aufgewachsen und wohnhaft in Luzern. Sie ist dipl. Betriebswirtschafterin HF. Parallel zu ihrer beruflichen Tätigkeit hat sie an der Kalaidos Fachhochschule die Ausbildung zum "Bachelor of Science Kalaidos FH in Banking and Finance" absolviert. Celine Oberson war zuletzt als Geschäftsstellenleiterin bei der Valiant Bank in Hochdorf tätig.



Sie übernimmt die Leitung der SZKB-Filiale Pfäffikon per 1. April 2021.



Die SZKB gratuliert Celine Oberson zu dieser Ernennung. Sie wünscht ihr alles Gute, viel Freude und Erfolg in ihrer neuen, herausfordernden Tätigkeit als Leiterin der Filiale Pfäffikon.

