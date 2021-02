Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V. veröffentlicht Ende Februar eine Online-Broschüre zur Veranstaltungsreihe „Schwäbisches Hanami“ mit Events rund um die Obstbaumblüte zwischen April und Juni.



Die ersten warmen Sonnenstrahlen haben in der Region bereits für einen Hauch von Frühling gesorgt und auch wenn die Bäume noch kahl sind, kann schon von duftenden Blüten und summenden Bienen geträumt werden. Auch im „Schwäbischen Streuobstparadies“ wird dem Frühjahr entgegengefiebert. In der größten zusammenhängenden Streuobstlandschaft Europas finden ab April unter dem Motto „Schwäbisches Hanami“ (japanisch = Blüten betrachten) wieder zahlreiche Veranstaltungen zur Obstblüte statt. Die ortsansässigen Vereine, Museen, Institutionen und Betriebe der sechs Landkreise des Vereins Schwäbisches Streuobstparadies e.V. haben vielfältige Wanderungen, Blütenfeste, Kinderaktivitäten, Kochkurse und andere erlebnisreiche Angebote in petto.



Zur Veranstaltungsreihe erscheint nun Ende Februar eine umfassende Broschüre mit vielen Gutscheinen, die bei den Veranstaltern eingelöst werden können. In diesem Jahr ist die Broschüre erstmalig als reine Online-Version erhältlich, um auf etwaige Änderungen schnell und flexibel reagieren zu können. Die Broschüre mit allen Terminen sind auf der Internetseite www.streuobstparadies.de zu finden.



Die Veranstaltungen werden gemäß der aktuellen Corona-Verordnung durchgeführt. Etwaige Änderungen finden Interessierte auf der o.g. Internetseite oder bei den jeweiligen Veranstaltern.



Damit keinem die „paradiesischen Blütenträume“ entgehen, startet der Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V. ab März auch wieder seinen beliebten Blüten-Ticker. Auf der Homepage, sowie den Social Media Kanälen Facebook und Instagram wird es tagesaktuelle Fotos von Apfel-, Kirschen- und Birnenknospen sowie -blüten zu bewundern geben. Also: nichts wie raus und den Frühling genießen !

(lifePR) (