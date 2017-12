Brillante Bläser, prickelnde Performance, überraschendes Programm

Als das internationale Bläserquintett CARION für eines der beliebten Dînerkonzerte zum ersten Mal in Irsee spielte, war das Publikum hingerissen. Denn unter den Kammermusikensembles der Gegenwart ragt CARION weit heraus. Die jungen Ausnahmemusiker aus Dänemark und Lettland haben einen unverwechselbaren Konzertstil entwickelt: Sie spielen auswendig und nutzen die gewonnene Freiheit für eine Choreographie, in der die Instrumente miteinander kommunizieren. So wird klassische Musik für das Publikum sichtbar.



Am Freitag, 8. Dezember tritt CARION zum Abschluss einer Probenwoche im Festsaal von Irsee auf. Das Quintett mit Querflöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott bereitet gerade intensiv die Einspielung seines neuen Albums vor. Welche Stücke die Musiker für die Aufnahmen auswählen, werden sie selbst erst am Ende dieser Woche wissen. Sicher ist jedoch, dass Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart, Paul Hindemith und Peteris Vasks auf dem Programm stehen.



Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 15 Euro, für Schüler und Studenten 8 Euro.



Weitere Informationen unter:



carion.dk/de



www.schwabenakademie.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren