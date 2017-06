45 Jahre Schwaben Park - Der Freizeitpark für die ganze Familie

Am 17. Juni 1972 öffnete Sieghard Hudelmaier, genau an seinem Geburtstag, den „Safari Park“. Auf einer Fläche von 3 Hektar gab es damals über 400 Tiere zu bestaunen. Der Tierpark im Welzheimer Wald war zur damaligen Zeit ein Anziehungs- punkt für Familien mit Kindern. Ursprünglich war geplant die Besucher mit einer Parkeisenbahn durch die Gehege der Löwen und Tiger zu fahren, doch dafür gab es keine Genehmigung. 1978 gab es das erste Fahrgeschäft, ein kleines Riesenrad das Sieghard Hudelmaier dem insolventen Japangarten in Bartenbach / Rems-Murr, abgekaufte. Eine der nächst größeren Attraktionen ist die Oldtimerbahn von Metallbau Emmeln, die ebenfalls noch heute viele kleine und große Besucher begeistert.



1985 wurde der Safari Park in den „Schwaben Park“ umbenannt. Mit der Himalaya Bahn bekam der Schwaben Park 1989 seine erste Achterbahn. 2003 kam mit dem Crazy Worm eine Achterbahn für Kinder ab 2 Jahre hinzu. 2010 eröffnete die knapp 3 Millionen teure Achterbahn ForceOne, die man bereits bei der Anreise von weitem erblicken kann. 2016 wurde der Schwaben Park unter die Top 10 der deutschen Freizeitparks, von seinen Besuchern gewählt.



Zum 45. Geburtstag investiert der Schwaben Park über 2 Millionen Euro in neue Attraktionen und erste eigene Übernachtungsunterkünfte. Natürlich lassen es sich die Geschäftsführer Thomas & Guido Hudelmaier nicht nehmen und laden am 17. Juni 2017 zur affenstarken Geburtstagsparty. Alle die 1972 geboren sind erhalten an diesem Tag, gegen Vorlage des Personalausweises, freien Eintritt.



Als Stargast hat der Schwaben Park die bei Kindern sehr beliebte YouTuberin Miley von Mileys Welt inklusive Familie eingeladen. Miley wird das erste Mal auf einer großen Show- bühne stehen und ihren Hit „Der Affe ist los“ und ihren neuen Titel „Pelikan“ mit dem jüngsten Kindermusiker Deutschland“ Felix W.“ zusammen singen.



Für Unterhaltung im Schwaben Park sorgt die Welzheimer Stadtkapelle. Die „BlechSchwoba haben sich der böhmisch-mährischen Blasmusik verschrieben, wobei auch der ein oder andere poppige Sound für überraschende Augenblicke sorgt. Frei nach dem Motto: „Wenns ons auf dr Bühne Spaß macht, dann gfällts au de Leid“.



Für die Veranstaltung am Samstag gibt nur im Online Shop Jubiläums-Tickets die um 19,72 Prozent reduziert sind Wer dabei sein will, muss schnell sein, denn es gibt nur 1972 Jubiläumstickets. Tageskarten sind an der Kasse erhältlich. Besitzer einer Jahreskarte können den Freizeitpark auch an diesem Tag ohne Aufpreis besuchen.



Geöffnet ist von 9 Uhr bis 18 Uhr.

