Die Natur erwacht, Krokusse und Schneeglöckchen gucken keck aus der Erde. Der Frühling macht sich bemerkbar, und auch wir streben nach draußen. Unter Beachtung der Corona-Einschränkungen können wir unter dem „grünen Blätterdach“ der Deutschen Alleenstraße ins Grüne und entspannt durchs Land fahren.



Die 2.900 km lange Ferienstraße führt von der Insel Rügen im Norden Deutschlands bis in den Süden zur Insel Reichenau im Bodensee und bietet jedem Reisenden das passende Urlaubsvergnügen. Im bunt bebilderten Reiseführer „Unter Bäumen unterwegs“ – Ein Reiseführer von Rügen bis zum Bodensee – gibt es umfangreiche Informationen über die Routen mit touristischen Hinweisen zu Städten, Ortschaften und landschaftlicher Naturidylle entlang der Alleenstraße. Ganz oder in Etappen ist die Ferienstraße ein unvergessliches Erlebnis!



Los geht es auf der Insel Rügen! Wunderschöne, alte Alleen, Meer und Strand und eine unvergessliche Fahrt mit dem „Rasenden Roland“ sorgen für den richtigen Einstand. Nach Süden geht es weiter zu den Alleen ins Land der tausend Seen in Mecklenburg-Vorpommern mit ihren historischen, liebevoll restaurierten Städten mit langer Geschichte. Vorbei an Rheinsberg und an dem Birnbaum von Herrn von Ribbeck zu Ribbeck im Havelland führen die Alleen durch eine liebliche Hügellandschaft bis zum Harz. Kulturreiche Städte mit alten Gassen, Burgen und Schlössern liegen auf dem Weg durch Thüringen. Hier gibt es die Möglichkeit der Route durch Sachsen bis Dresden zu folgen oder nach Westen durch Nordrhein-Westfalen und das Bergische Land zu fahren. Die Rheinromantik im Mittelrheintal mit seinen Burgen und Schlössern lädt zum Verweilen ein und die Vulkanlandschaft des Vogelsbergs zum Wandern auf den Spuren der Römer. Weiter geht es in die oberrheinische Tiefebene mit den Höhen des Schwarzwaldes und dem Ende der Reise auf der Insel Reichenau.



Die Neuauflage des Reiseführers „Unter Bäumen unterwegs“ – Eine Reiseführer von Rügen bis zum Bodensee – informiert darüber hinaus über beachtenswerte Alleen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern. Der Beginn und das Ende einer Fahrt können nach eigenen Gegebenheiten und Interessen selbst bestimmt werden. Obwohl wir durch die Corona-Bestimmungen im Augenblick noch zurückhaltend mit Reisebuchungen sind, verhilft der handliche Reiseführer schon jetzt zum Träumen und Planen von kurzen und längeren Fahrten ins Grüne. Er ist für 9,50 € zuzüglich Versandkosten zu beziehen über https://shop.sdw.de/buecher-und-spiele. Informationen auch auf der Internetseite der Deutschen Alleenstraße www.deutsche-alleenstrasse.de und mit GPX Daten zum Herunterladen.

