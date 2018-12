Acoustic Rock mit "King Ralf"

28.12.18

Am Samstag, den 09. Februar 2019 steht im Bierkrugstadel der SCHUSSENRIEDER Erlebnisbrauerei alles im Zeichen des Rocks. Denn ab 20.00 Uhr sorgt „King Ralf“ mit seiner Powerstimme und der Gitarre für eine ganz besondere Atmosphäre. Der Eintritt kostet € 5,00.



Seit Jahrzehnten ist der Musiker schon in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Auch in den USA hat er schon seine musikalischen Erfahrungen gemacht. Die Musikalität und ein respektables Publikum hat sich Ralf Kopp bei mittlerweile über 2000 Konzerten und TV Auftritten erspielt. Mit viel Charisma und sanfter Stimme begeistert er Liebhaber aller Rockklassiker vergangener Jahre. Mit seinen Songs von Bryan Adams, Bon Jovi, Whitesnake und vielen anderen bringt er sein Publikum zum nachdenken, lachen, mitrocken oder mitsingen. Freuen Sie sich auf einen Live Gig der besonderen Art.



Wir bitten um Tischreservierung. Programmübersicht unter: www.schussenrieder.de



Informationen und Kartenvorverkauf: www.schussenrieder.de oder per Mail unter: info@schussenrieder.de

