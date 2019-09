Pressemitteilung BoxID: 768493 (Schrotthändler-NRW / Mohamad Helal)

Schrottabholung Mönchengladbach

Schrotthändler NRW

.

Kostenlose Schrottabholung in Mönchengladbach- für private und gewerbliche Kunden



Schaffen Sie mit unserer kostenlosen Schrottabholung in Mönchengladbach Platz!

Unser Team aus mobilen Schrotthändlern holt Ihren Schrott in Mönchengladbach für Sie ohne jegliche Umstände ab!

Nach einigen Jahren sammeln sich oft Unmengen an Schrott in Haushalten, Gärten, Gewerbebetrieben und anderen Orten an und oftmals entpuppt sich die Entsorgung dieses Schrotts als viel anstrengender und aufwendiger als geplant. Die Aufbewahrung dieses Schrotts ist nichts weiter als reine Platzverschwendung und so ein Schrotthaufen ist auch nicht wirklich schön anzusehen und hinterlässt auf einem Gewerbebetrieb auch keinen guten Eindruck.



Wir holen Ihren Schrott in Mönchengladbach komplett kostenfrei ab!

Schaffen Sie mit uns als professionellem Partner für Schrottabholung, Schrottankauf und Schrottentsorgung in Mönchengladbach endlich Platz!

Unser Team holt Ihren Schrott in Mönchengladbach und Umgebung kostenfrei für Sie ab. Dabei sparen Sie sich unnötigen Aufwand und An-/Abfahrtkosten zum Schrottplatz!



Warum lohnt sich die Schrottabholung?

Schrott ist nicht wirklich schön anzusehen und nimmt Ihnen darüber hinaus auch noch viel Platz weg. Der Weg zum Schrottplatz und der damit verbundene Aufwand ist meist umständlich und anstrengend und kostet Sie wertvolle Zeit und die Fahrtkosten zum Schrottplatz darf man auch nicht vergessen.



Warum also sollten Sie sich diese Mühe machen, wenn Sie uns als professionelle Schrotthändler kontaktieren können und wir Ihren Schrott komplett kostenlos abholen und entsorgen?

Oftmals verbergen sich in Ihrem Schrott auch Materialien, die man problemlos recyceln und zu Geld machen kann! Selbstverständlich erhalten Sie bei uns die besten Preise für Ihren Schrott. Näheres finden Sie unter Schrottabholung.



Also: Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns damit wir gemeinsam einen optimalen Termin finden können, um Sie von Ihrem Schrott zu befreien!



Warum wir? Wer sind wir überhaupt?

Zunächst etwas über uns:

Wir sind ein Team aus mobilen Schrotthändlern und sind in ganz NRW und somit auch in Mönchengladbach unterwegs. Wir sind schon seit über 8 Jahren im Schrotthandel tätig und haben daher sehr viel Erfahrung im Schrotthandel, den Materialien und der Abholung. Dank unserer fachgerechten Ausrüstung ist auch der Transport größerer Mengen Schrott überhaupt kein Problem für uns und wir können Ihnen einen reibungslosen Ablauf bei der Abholung und dem Ankauf garantieren!

Flexibilität, ein guter Kundenumgang, Zuverlässigkeit und faire Preise stehen für uns an oberster Stelle! Dafür stehe ich mit meinem Namen.



Herr Helal



Ablauf

Für eine kostenlose Schrottabholung in Mönchengladbach und Umgebung brauchen Sie nichts weiter tun, als uns über das Kontaktformular oder per Whatsapp zu kontaktieren! Auch ein kurzer Anruf reicht völlig aus um alles Nötige zu klären. Wir finden dann gemeinsam einen passenden Termin um Sie von Ihrem Schrott zu befreien.



Daraufhin holt unser Team Ihren Schrott in Mönchengladbach ab und es entstehen keinerlei Transport- und Fahrtkosten oder Entsorgungsaufwand für Sie! Machen Sie es sich am Besten gemütlich während wir Ihren Schrott verladen und abtransportieren.



Bei größeren Mengen Schrott zahlen wir Ihnen selbstverständlich die besten Schrottpreise! Näheres zum Schrottankauf finden Sie hier.





