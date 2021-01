Manchmal sind es acht. In einem Behälter sollte Papier, in einem anderen – dichte Pappe von Verpackungen, in einem dritten – Plastikflaschen, in einem vierten – Konservendosen, und so weiter. Die Müllkategorien unterscheiden sich in jedem Fall. Auch auf der Straße haben Mülltonnen oft mehrere Abfallfächer. Oft zeigt sich in den Häusern Bayerns das Bild, dass eine Hausfrau eine leere Verpackung aus dem Kefir nimmt, den Deckel von ihm in einen Eimer wirft, dann den Papierumschlag von der Verpackung löst und in einen anderen Eimer legt und die Verpackung (Kunststoff) in den dritten schmeißt. Es gibt mehrere Müllsammelsysteme. Welche Anwendung in einem bestimmten Haus ist abhängig vom Land, in dem das Haus liegt, und von der Firma, mit der der Hausbesitzer einen Vertrag zur Müllabfuhr abgeschlossen hat. Auch auf der Straße haben Mülltonnen oft mehrere Abfallfächer.



Sperrmüll – wie man alte Möbel und Haushaltsgeräte in Deutschland wegwirft.



Es werden auch Tage festgelegt, an denen alte Haushaltsgeräte und andere Produkte aus komplexen Materialien in der Nähe der Türen der deutschen Häuser entstehen. Holz- und Kunststoffmöbel werden separat entsorgt. Wenn man das Unnötige einfach vor das Haus stellt, nehmen die Müllsünder es nicht mit. Die Müllwagen arbeiten nach Zeitplan, aber außer dem Tagesplan gibt es einen Streckenplan. Um die Müllentsorgung zu informieren, dass sie den alten Kühlschrank wegwerfen will, müssen die Deutschen anrufen und sich registrieren.



Die BRD legt besondere Aufmerksamkeit auf die Ökologie. Die Bevölkerungsdichte in Deutschland beträgt 251 Einwohner / m². Land zum Leben fehlt katastrophal, der Handelsumsatz steigt jährlich. Mit dem Anstieg des Verbrauchs steigt auch tendenziell die Abfallmenge (Verpackung, Bioabfall, Glasbehälter), die deponiert werden muss. Deponien benötigen riesige Flächen freien Landes, die man nicht hat. Daher werden die Abfallentsorgung in Deutschland sowie der Umweltschutz in den Rang staatlicher Angelegenheiten erhoben. Die Müllsortierung der Bewohner ist der Hauptpunkt eines riesigen Recyclingsystems.



Schrott jeder Art muss fachgerecht entsorgt werden und hat im normalen Müll nichts zu suchen. Das gilt für alte Elektrogeräte ebenso, wie für verschiedene Metalle und gemischten Schrott. Unternehmen wie Privatpersonen sind dazu verpflichtet, den anfallenden Schrott fachgerecht zu entsorgen. Steht der Schrott im Freien, drohen neben dem unschönen Aussehen auch Umweltverschmutzungen, da ablaufendes Regenwasser Fremdstoffe in den Boden gelangen lassen kann. Der Schrotthändler kümmert sich um Schrottabholung & Verwertung, wenn er als Dienstleister engagiert wird. Schrotthändler sammeln solche Altmetalle oder Maschinen, die Altmetalle enthalten, ein, sortieren und reinigen sie und führen die Metalle auch über Zwischenhändler einer Wiederverwertung zu. In jeder Klein- und Großstadt kann man einfach telefonisch oder online Schrotthändler finden.

