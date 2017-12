Dem Himmel so nah - Chadstone 'The Fashion Capital'

Am Chadstone Shopping Center ‚The Fashion Capital‘ in Melbourne/Australien ist den internationalen Architekten von CallisonRTKL in Zusammenarbeit mit The Buchan Group und dem Fassadenspezialist seele ein atemberaubendes Freiform-Schalentragwerk aus Stahl und Glas gelungen. Das sanft geschwungene Dach scheint wie ein leichtes Tuch auf dem Gebäude zu liegen. Tatsächlich handelt es sich jedoch allein beim Stahl um eine 500 Tonnen schwere Konstruktion, die die zweigeschossigen Passagen des nach eigener Auskunft „bedeutendsten Einkaufszentrums Australiens“ teils kuppelförmig, teils gewölbeartig überspannt.



Jedes Element ein Unikat



Den Tageslichteinfall, die Wärmedämmung und den Sonnenschutz stellen rund 2.670 Isoliergläser GEWE-therm 4SG mit außen liegendem Sonnenschutz von SCHOLLGLAS sicher. Jedes hat eine individuelle Form und Abmessung – keine der trapezförmigen oder dreieckigen Scheibe gleicht also der anderen, nicht einmal in der Oberflächenform. Denn die zwischen 1,2 und knapp 8 Quadratmeter großen Scheiben sind an die geschwungene Konstruktion angepasst. Dafür wurden die zunächst planeben produzierten Glaseinheiten mit leichter Spannung in die gekrümmten Profile vor Ort im Montagebiege-Verfahren durch das erfahrene Fassadenbau-Team eingebaut, sodass kalt gebogenes Glas genau in der jeweils benötigten sphärischen Geometrie entstanden ist. Möglich war dies, weil trotz der ausdrucksstarken Wellenform des Gesamtdachs, jede einzelne Scheibe nur eine geringe Krümmung aufweist. Diese Bauweise ist schon bei Einfachverglasungen herausfordernd – hier waren jedoch Zweifach-Isoliergläser aus einer Scheibe Einscheibensicherheitsglas (ESG) und einem Verbundsicherheitsglas (VSG) aus zwei teilvorgespannten Scheiben (TVG) zu biegen. Zusammen mit dem argongefüllten Scheibenzwischenraum ergab sich ein Glasaufbau von rund 39 Millimeter Dicke, der während der Montage an die Krümmung der Unterkonstruktion angepasst wurde.



4SG optimiert Funktion und Design



SCHOLLGLAS verwendete für die GEWE-therm Sonnenschutz- und Wärmedämmgläser den speziell für Structural-Glazing-Fassaden entwickelten thermoplastischen Abstandhalter 4SG. Der flexible, aber nahezu spannungsfrei verformbare Abstandhalter sorgt für einen wasserdampf- und gasdichten Randverbund, in dem neben der physikalischen auch eine chemische Haftung die optimale Verbindung zu dem Glas und der Silikon-Sekundärversiegelung sicherstellt. Gerade bei sehr anspruchsvoller Scheibengeometrie beziehungsweise bei zu erwartenden Verformungen im Glas werden dadurch mit dem 4SG Abstandshalter dauerhaft dichte und in energetischer Hinsicht Warme Kanten erreicht.



Genau geplante Lieferung und Montage



Auch die Logistik stellte die beteiligten Unternehmen vor große Herausforderungen. Jeweils fertige Bauabschnitte – nach einer genau terminierten Produktions- und Lieferkette – wurden in Etappen verglast. Die in Deutschland hergestellten Scheiben mit ihren Sonderformen und -maßen wurden per Container nach Australien geliefert. Dabei wurden sie mit höchster Sorgfalt in Vollholzseekisten mit Einzelscheibensicherung und Shockwatch verpackt.



Für das Chadstone Shopping Center ‚The Fashion Capital‘ ist die expressive und unverwechselbare Glaslandschaft nicht nur städtebaulich und architektonisch ein „Highlight”. Die wärmedämmende Dachverglasung, in Kombination mit dem hohen Tageslichtertrag im Gebäudeinneren bei gleichzeitigen Schutz gegen Überhitzung, bietet zudem einen beeindruckenden ökologischen Mehrwert: Im Vergleich zu anderen Einkaufszentren konnte der Treibhausgasausstoß um 61 Prozent reduziert werden, was unter anderem mit einem 5-Sterne-Rating für die Nachhaltigkeit vom Green Building Council of Australia gewürdigt wurde.



Objekt Chadstone Shopping Center, Melbourne, AUS

Architekt CallisonRTKL, UK-Ltd and The Buchan Group

Bauherr Gandel Group and Vicinity Centres, AUS

Generalunternehmer ProBuilt

Fassadenbau se-austria GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der seele Gruppe, Schörfling, AT

Glaslieferant Schollglas Sachsen GmbH, Nossen, OT Heynitz/DE

Produkt GEWE-therm® sun mit 4SG Abstandhalter

