Zeiten wie diese bringen Ungewöhnliches und Spannendes zu Tage: Zum Beispiel verborgene Talente. Wir schalten ab, reflektieren und halten inne - und möchten unseren Gefühlen Luft machen. Das macht jeder auf seine individuelle Art - aber eines ist sicher: In jedem von uns steckt ein echter Macher.



Und einen Macher kann und sollte man nicht zügeln. Man sollte ihm Platz und Zeit geben – ihn frei lassen. Schneider möchte allen „Makern“ die richtigen Produkte an die Hand geben – langlebige, hochqualitative und auf die Bedürfnisse zugeschnittene Produkte. Mit dem Namen Makers Line und dem dazugehörigen Hashtag #makersline positioniert sich Schneider als Marke im Kreativbereich.



Als Unterstützung in dem Bereich hilft der langjährige Kompetenzpartner Molotow™ - DIE Kultmarke aus der urbanen Szene. Sowohl bei der Produktentwicklung als auch in der Vermarktung zählt Schneider auf die Expertise der erfolgreichen Marke. Die erste gemeinsame Produktentwicklung, der Molotow™ Blackliner, hat bereits große Erfolge gefeiert und bestätigt die überaus erfolgreiche Partnerschaft. Nun steht der Acrylmarker in den Startlöchern für all jene, die Lust auf kreatives Arbeiten und das Bedürfnis haben sich auszudrücken und etwas zu schaffen.



Der Acrylmarker Paint-It 310 (2 mm), 320 (4 mm), 330 (15 mm) ist das ideale Werkzeug für jegliches kreatives Projekt - indoor und outdoor. Er ist hochdeckend, schnelltrocknend und bietet hohe Farbbrillanz für expressive Werke. Dafür stehen 18 Farben zur Verfügung. Die optimierte Tinte ist für nahezu jeden Untergrund geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Versiegelt man das Ergebnis im Anschluss mit einem Klarlack, hält die Farbe auch den härtesten Witterungen stand. Die Tinte wird durch ein Ventil gesteuert und lässt sich somit besonders gleichmäßig auftragen. Marker schütteln - Deckel abziehen und durch Aufdrücken (Pumpen) der Schreibspitze auf einem festen Untergrund aktivieren.

Außerdem gut: Die Tinten bestehen auf Wasserbasis und sind nahezu geruchslos. Das macht das Arbeiten mit dem Marker gerade im Innenbereich angenehmer.



Für den Handel gibt es den Paint-It Acrylmarker in 6-er Etuis in drei verschiedenen Ausführungen, die alle Farben beinhalten sowie einzeln im Display. Darüber hinaus bietet Schneider ein auffälliges Sonderdisplay im Look und Feel der Makers Line für Ladengeschäfte.



Man kann gespannt sein auf mehr – mehr Produkte, mehr Macher und mehr kreativen Output von Schneider. Einen kleinen Vorgeschmack dazu gibt es hier im Video.

(lifePR) (