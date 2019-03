Pressemitteilung BoxID: 744713 (Schloss Herrenhausen Veranstaltungs- und Betriebs GmbH)

ELO Solution Days machen Station im SCHLOSS HERRENHAUSEN

Die Digitalisierungsprofis von der ELO Digital Office GmbH stellen im Rahmen der Roadshow „ELO Solution Days“ anhand von Fachvorträgen, Live-Demos, Workshops und einer begleitenden Fachausstellung ihre Lösungen und Produkte vor. Am 13. März 2019 machte die Tour Station im Hannoverschen SCHLOSS HERRENHAUSEN. Dort sorgte das Event-Team des Schlosses für eine perfekte Durchführung der Tagesveranstaltung.



Das Briefing für das Projekt sah das Erschaffen einer unvergesslichen Atmosphäre vor, in der den Teilnehmern das Thema „Digitalisierung heute und morgen“ nähergebracht werden sollte. Das SCHLOSS HERRENHAUSEN zeichnete dabei für die Räumlichkeiten für Vorträge, die Fläche für die Aussteller sowie das exklusive Catering verantwortlich. Auch das benötigte Equipment wie Tische, Mobiliar und Tabletop kam aus dem Portfolio des Schlosses.



Der 13. März begann ab 7:30 Uhr mit dem Aufbau der Stände für die Fachausstellung in den Räumlichkeiten des SCHLOSS HERRENHAUSEN. Für die Teilnehmer startete der Tag ab 8:30 Uhr mit einem Begrüßungskaffee mit Brötchen und Sandwiches. Das offizielle Programm wurde dann zunächst von 10:45 bis 11:30 Uhr für eine Kaffeepause mit herzhaften Snacks unterbrochen, bis um 13:10 Uhr das Lunch folgte. Von 15:50 bis 16:30 Uhr gab es dann eine Kaffeepause mit Kuchen und Plunderteilchen.



Als kulinarisches Highlight bot das Lunch eine umfangreiche Auswahl an exklusiven Speisen. Zur Eröffnung stand eine Salatbar mit einer Auswahl an Broten bereit. Beim Hauptgang wurden unter anderem Saltimbocca vom Maispoulardenbrüstchen auf Parmesan-Beurre blanc, mediterrane Kalbsfleischröllchen gefüllt mit getrockneter Tomate und Mozzarella und Kräuterpolenta Rauten serviert. Als Beilagen waren Broccoli und Romanesco mit Buttermandelstiften sowie mit Olivenöl und Rosmarin gebratene Drillinge im Angebot. Das Dessert bestand aus Crème brûlée von der Tahiti-Vanille und Beerengrütze mit Vanillesauce.



Als Räumlichkeiten fanden bei den Solution Days das Auditorium, das UG Foyer sowie verschiedene Seminarräume im SCHLOSS HERRENHAUSEN Verwendung. Zum Ende der Veranstaltung gegen 17 Uhr stand fest, dass der Tag für alle Teilnehmer zu einem vollen Erfolg geworden war und auch beim Auftraggeber zu einer durchweg positiven Bilanz führte.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (