Schlossbesichtigung rund um die kommenden Dreharbeiten auf Schloss Drachenburg

Aufgrund von Dreharbeiten für „Bares für Rares“ gibt es in der kommenden Woche Einschränkungen in der Besichtigung von Schloss Drachenburg.



An den Aufbautagen vom 14. bis 16. Oktober kann es zeitweise zu Umlenkungen der Besucher in einzelnen Schlossbereichen kommen.



Vom 17. bis 20. Oktober werden Schloss und Park Drachenburg von der Filmproduktion genutzt und bleiben geschlossen. Ein Besuch im Rahmen der Dreharbeiten ist nur gegen Voranmeldung möglich. Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie hier: www.rares-xxl.de



Der Abbau des Drehsets ist am 21. Oktober geplant. Hierbei ist die Schlossbesichtigung möglich. Es kann wiederum zu einzelnen, kurzzeitigen Einschränkungen kommen.

