Pressemitteilung BoxID: 776545 (Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG)

Advent- und Festtage auf dem Vierwaldstättersee

Wenn nicht nur die Strassen von Lichter erhellt werden, sondern auch das älteste Dampfschiff der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG liebevoll winterlich dekoriert und der Weihnachtsbaum im Bug montiert wird, dann stehen die Advents- und Festtage auf dem Vierwaldstättersee vor der Tür! Besinnliche Fahrten mit kulinarischen Hochgenüssen warten darauf, entdeckt zu werden!



Neu: Adventsbrunch mit Dampf



Was gibt es schöneres, als die Advents-Sonntage mit einem herzhaften Brunch auf dem Dampfschiff Uri zu beginnen? In schönster Naturkulisse starten Sie entspannt in den Tag und werden von der Gastronomie Vierwaldstättersee kulinarisch verwöhnt. Nicht nur steht ein grosszügiges Brunchbuffet zum Schlemmen bereit, auch der Sonntagsbraten wird nicht fehlen. Die zweieinhalbstündige Rundfahrt startet jeweils um 10.45 Uhr in Luzern und findet an den Advents-Sonntagen 1., 8., 15. und 22. Dezember 2019 statt.

www.lakelucerne.ch/angebote/advent-festtage-und-silvester/adventsbrunch-mit-dampf/



Raclette- und Chinoise-Dampfer



Wann lässt sich Raclette oder Fondue Chinoise besser geniessen als in der Adventszeit? Und im einzigartigen Ambiente des Dampfschiffes Uri auf dem Vierwaldstättersee sind die beiden Klassiker besonders lecker! Ab dem 23. November findet der Raclette-Dampfer bis zum 28. Dezember 2019 jeden Samstagabend statt. Der Chinoise-Dampfer wird jeweils am Freitagabend vom 29. November bis zum 27. Dezember 2019 durchgeführt. Jeweils um 19.20 Uhr heisst es «Leinen los» und ran an die grosszügigen Buffets! Wenn das Schiff um 21.45 Uhr wieder in Luzern anlegt, wird bestimmt niemand hungrig nach Hause gehen.

www.lakelucerne.ch/angebote/advent-festtage-und-silvester/raclette-dampfer/

www.lakelucerne.ch/angebote/advent-festtage-und-silvester/chinoise-dampfer/



Weihnachten mal anders



Weihnachten mal anders – aber nicht minder schön! Heiligabend auf dem Vierwaldstättersee bietet nicht nur kulinarische Genüsse, sondern auch eine einzigartige Stimmung und ein tolles Ambiente. Entspannt nimmt man gemeinsam am Tisch Platz und überlässt den flinken Weihnachtswichteln der Gastronomie Vierwaldstättersee die Vorbereitungen. Ob beim gemütlichen Fondue Chinoise auf dem modernen Motorschiff Diamant oder beim gediegenen Gala-Dinner auf der Weihnachts-Fahrt auf dem Dampfschiff Uri: Heiligabend auf dem Vierwaldstättersee wird bestimmt ein besonderes Weihnachtsfest, das lange in Erinnerung bleibt!

www.lakelucerne.ch/de/angebote/advent-festtage-und-silvester/weihnachts-chinoise-fahrt/

www.lakelucerne.ch/de/angebote/advent-festtage-und-silvester/weihnachtsfahrt/



Festtagsfahrten mit dem Dampfschiff



Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr nutzen um sich zu entspannen und etwas Gutes zu tun: Auf den beliebten Festtagsfahrten auf dem Dampfschiff Uri gelingt dies bestens! Täglich vom 25. – 27. Dezember und am 29. Dezember 2019 ist das Dampfschiff Uri auf der dreistündigen Rundfahrt auf dem Vierwaldstättersee unterwegs. Vom «Matrosen-» bis hin zum «Kapitänsmenu » ist garantiert für jeden Geniesser das richtige kulinarische Angebot dabei! Jeweils um 11.30 Uhr ertönt das Schiffshorn zur Abfahrt in Luzern!

www.lakelucerne.ch/de/angebote/advent-festtage-und-silvester/festtagsfahrten-mit-dampfschiff/



Silvester – stimmungsvoll ins neue Jahr



Für einen unverwechselbaren Silvesterzauber auf dem Vierwaldstättersee sorgt DJ Don Rodolfo auf dem Eventschiff Diamant! Köstliche Food-Stationen warten darauf entdeckt zu werden, so dass genügend Energie vorhanden ist, um fröhlich ins neue Jahr zu Tanzen! Wer eher gemütlich das neue Jahr beginnen möchte, der darf die zahlreichen weiteren Silvesterfahrten auf dem Vierwaldstättersee nicht verpassen: Gala-Dinner, Fondue Chinoise oder auch Fajita wird auf den weiteren Schiffen der SGV grossgeschrieben!

www.lakelucerne.ch/angebote/?categories=1&detailFilterActive=0&dateFrom=&dateTo=&seasons= 0&durations=0&daytimes=&ships=



Weitere kulinarische Highlights im Winter





Fondue Chinoise-Schiff, jeden Donnerstag bis 19. Dezember 2019

www.lakelucerne.ch/angebote/kulinarische-schifffahrten/fondue-chinoise-schiff/

Fondue- und Raclette-Schiff, jeden Freitag bis 27. März 2020 (ohne 21.2.2019)

www.lakelucerne.ch/angebote/kulinarische-schifffahrten/fondue-und-raclette-schiff/

Worldfood-Schiff, jeden Samstag bis 14. Dezember 2019

www.lakelucerne.ch/angebote/kulinarische-schifffahrten/worldfood-schiff/

Mittagsschiff, täglich

www.lakelucerne.ch/angebote/kulinarische-schifffahrten/mittagsschiff/

Sonntags-Brunch-Schiff, jeden Sonntag (ohne allgemeine Feiertage)

www.lakelucerne.ch/angebote/kulinarische-schifffahrten/sonntags-brunch-schiff/

Sonntags(z)morge-Schiff, jeden Sonntag das ganze Jahr und an allgemeinen Feiertagen das ganze Jahr

www.lakelucerne.ch/angebote/kulinarische-schifffahrten/sonntagszmorge-schiff/

Urnersee Mittagsschiff, täglich das ganze Jahr

www.lakelucerne.ch/angebote/kulinarische-schifffahrten/urnersee-mittagsschiff/

Matrosenzmorge im Urnersee, jeden Sonntag und an allgemeinen Feiertagen

www.lakelucerne.ch/angebote/kulinarische-schifffahrten/matrosenzmorge-im-urnersee/

Ländler-Schiff, Sonntag, 15.12.2019, 12.1., 16.2., 15.3.2020

www.lakelucerne.ch/angebote/rundfahrten/laendler-schiff-20192020/







Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (