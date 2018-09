BABYLON BERLIN - Special Screening: 2 Staffeln, 16 Folgen am 22. und 23.09.18 im Bochumer Filmkunstheater CASABLANCA

17.09.18

Das Bochumer Filmkunsttheater CASABLANCA präsentiert als Special Screening die ersten beiden Staffeln der weltweit gefeierten und vielfach ausgezeichneten 1920er-Jahre-Erfolgsserie BABYLON BERLIN am Samstag, den 22.09. um 19:00 Uhr (Staffel 1) und am Sonntag, den 23.09. um 15:00 Uhr (Staffel 2). Alle Besucherinnen und Besucher erhalten ein exklusives Goodiebag und dürfen sich auf weitere Überraschungen freuen. Karten für das BABYLON-BERLIN-Kino-Event sind ab sofort an der CASABLANCA-Kinokasse und online auf der CASABLANCA-Website (www.casablanca-bochum.de) erhältlich.



BABYLON BERLIN erzählt auf Basis der international erfolgreichen Bestseller-Reihe von Volker Kutscher um Kommissar Gereon Rath im Berlin der 1920er-Jahre das ganze Panoptikum der aufregendsten Stadt der Welt zwischen Drogen und Politik, Mord und Kunst, Emanzipation und Extremismus. Als Autoren und Regisseure der Serie zeichnen sich Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries verantwortlich. BABYLON BERLIN wurde u. a. mit vier Deutschen Fernsehpreisen, 14 Grimme-Preisen, der Goldenen Kamera und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.



„Henk Handloegten, Achim von Borries und ich haben im Grunde keine Serie gedreht, sondern einen epischen 12 Stunden dauernden Film. Wir wollten mit Ausstattung, Kostüm und Dekor die Zeit einfangen, ohne sie einfach nur abzubilden und ihr dazu einen heutigen Touch geben.“ (Tom Tykwer)



„Ein solcher 12-Stunden-Film gehört auch ins Kino, schließlich sind wir Filmemacher! Ich kann versprechen, dass es eine fantastische Erfahrung ist, einzutauchen in die Welt von BABYLON BERLIN. Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen zu einem großen Ganzen und beim Verlassen des Kinos reibt man sich verwundert die Augen über all die vielen seltsamen Entwicklungen, die unsere Gesellschaft seit den Zwanzigern gemacht hat.“ (Achim von Borries)



Unser reguläres Filmprogramm sowie weitere Sonderveranstaltungen finden Sie auf den Webseiten der Bochumer Kinos:



CASABLANCA FILMTHEATER

(direkt im Bermuda3Eck)

Kortumstraße 11, 44787 Bochum

www.casablanca-bochum.de



METROPOLIS FILMTHEATER

(direkt im Hauptbahnhof Bochum)

Kurt-Schumacher-Platz 13, 44787 Bochum

www.metropolis-bochum.de



CAPITOL KINO

Kortumstraße 51, 44787 Bochum

www.capitol-bochum.de

