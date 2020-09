Die schon seit Jahren erfolgreichen „Lammguck“- Erlebnis-wanderungen werden mit dem neuen Titel „Lammguck! - Schafe, Esel und määhr“

thematisch erweitert und fortgeführt.



Die Schäferei Bernd und Christel Keller aus dem Michelstädter Stadtteil Rehbach bieten zukünftig diese saisonale Themenwanderungen zu festen Terminen an. Zudem können Gruppen oder Familien, die Interesse an der Natur und den Schafen haben sowie für einige Stunden die Seele baumeln lassen wollen, individuell eine Wanderung mit Esel buchen. Die Wanderungen können von einer einstündigen Tour bis zu einem Tages-Event gebucht werden – auf Wunsch mit Picknick oder einem kulinarischem Abschluss im Odenwald-Gasthaus „Zum Löwen“ in Langenbrombach.



Bei der Online-Aktion der Odenwälder Direktvermarkter „Bauernmarkt Dahoam“ vom 09.10. bis 11.10.2020 bietet die Schäferei - unter Beachtung der Corona-Hygieneregeln - bereits Schnupper-Spaziergänge mit den vergnüglichen und lieben Esel-Damen Li(la)otti, Maja und Mona zu den Schafen gegen einen kleinen Unkostenbeitrag jeweils um 10:00, 12:00, 14:00 und 16:00 Uhr an.



Anmeldung:

Anmelden können sich Interessierte beim Schäferbetrieb Bernd und Christel Keller,

Am Eckertsberg 11 in 64720 Michelstadt/Rehbach. Tel.: 06061 71201,

Mobil: 0160 835 1094, E-Mail: bernd.keller@odenwald-schaefer.de

Infos auch unter:

Instagram: @lammguck



Facebook: www.facebook.com/lammguck

