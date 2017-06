Vorbereitungsplan der DHFK-Handballer steht

Die Ära von Chefcoach Christian Prokop bei SC DHfK Leipzig ist Geschichte, ab Juli wird André Haber das Ruder übernehmen und die Leipziger Handballer optimal auf den Start in die dritte Bundesliga-saison vorbereiten. Die Saisonvorbereitung beginnt am 13. Juli. In den sechs Vorbereitungswochen stehen drei Turniere, zwei Testspiele, ein Trainingslager und die erste Runde des DHB-Pokals auf dem Fahrplan, bevor es ab Ende August in der DKB Handball-Bundesliga wieder um Punkte geht. Das erste Ligaspiel bestreiten die DHfK-Männer auswärts in Minden.



DHfK-Spieler mit guten Leistungen in Nationalmannschaften



Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat sich in der EM-Qualifikation vorzeitig den Gruppensieg gesichert. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop gewann gestern Abend beim Verfolger Portugal mit 29:26 (15:16) und kann nach dem fünften Sieg im fünften Quali-Spiel nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Am letzten Spieltag trifft der Europameister am Sonntag (15.00 Uhr/ZDF) in Bremen auf die Schweiz.



DHfK-Neuzugang Philipp Weber konnte beim Auswärtssieg vier Tore erzielen, auch Leipzigs Niclas Pieczkowski erzielte einen Treffer.



Außerdem war Roman Becvar mit der Nationalmannschaft von Tschechien erfolgreich. Beim 27:24-Sieg gegen Island gelang Becvar ein Tor. Am heutigen Donnerstag wird dann auch der „Hammer aus Riga" Aivis Jurdzs im Einsatz sein. Seine Letten treffen in der EM-Quali zu Hause auf Ungarn.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren