Mittwoch 19 Uhr: Großes Ostderby gegen den SC Magdeburg

Derby-Time in Leipzig! Am Mittwoch um 19 Uhr treffen die Bundesliga-Handballer von Chefcoach Christian Prokop in der ARENA Leipzig auf den SC Magdeburg. Für das mit Spannung erwartete mitteldeutsche Derby ist die Karten-Nachfrage riesig. Über 5000 Tickets wurden bereits im Vorfeld der Partie verkauft, damit könnte am Mittwoch der Saisonrekord von 5488 Zuschauern fallen.



Packende Handball-Atmosphäre ist also garantiert, denn es werden auch einige hundert Anhänger aus Magdeburg erwartet. Restkarten für die Partie sind in den Hintertorblöcken 6-11 und im Stehplatzbereich erhältlich. http://www.scdhfk-handball.de/tickets



Während sich der SC DHfK im Saisonendspurt mit der MT Melsungen um Platz sieben in der DKB Handball-Bundesliga streitet (direktes Duell am Pfingstsonntag in Kassel), so könnten die Magdeburger noch die Füchse Berlin auf Rang vier (ein Punkt Rückstand) und sogar den THW Kiel auf Tabellenplatz drei (drei Punkte Rückstand) abfangen. Der SCM kommt mit einer unfassbaren Serie von 16 Spielen ohne Niederlage und als Spitzenreiter der Rückrundentabelle in die ARENA und ist auf dem Papier der Favorit. Doch bisher konnte der SC Magdeburg in drei Versuchen kein einziges Duell gegen Leipzig gewinnen.



Die Leutzscher Welle und DAZN übertragen die Partie am Mittwoch LIVE im Internet.



Die Einschätzungen beider Cheftrainer:



Christian Prokop (SC DHfK Leipzig):



„Der SC Magdeburg hat sich im Laufe der Saison als Mannschaft gefunden und entwickelt. Sie stehen in der Liga inzwischen da, wo sie auch mit dieser Topbesetzung hingehören.



Damit stehen wir am Mittwoch vor einer schweren Aufgabe, auf die wir uns sehr freuen. Wir wollen unseren Fans einen starken Auftritt zeigen – dafür müssen wir an die Leistung gegen Kiel und der zweiten Halbzeit in Hannover anknüpfen.



Ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft vor der Heimkulisse mit höchster Konzentration und vollstem Engagement spielen wird."



Bennet Wiegert (SC Magdeburg):



„Spiele gegen Leipzig sind immer etwas Besonderes. Sie haben echten Derbycharakter. Vor unseren vielen mitgereisten Fans werden wir in der Arena das Bestmögliche geben, und wir gehen mit einem positiven Gefühl ins Spiel.



Unser Minimalziel haben wir in dieser Saison bereits erreicht, die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Platz drei und vier sind für den SCM nur noch erreichbar, wenn die zwei vor uns Platzierten mitspielen.



Leipzig hat sich enorm entwickelt. Der SC DHfK ist eine echte Heimmacht geworden, das hat spätestens der Sieg gegen Kiel gezeigt. Aber wir können in der Arena gewinnen, wenn wir unsere Philosophie umsetzen, und die heißt: Eine starke Abwehr plus Tempospiel. Das klingt banal, muss aber erst mal funktionieren.



In den letzten drei Saisonspielen schauen wir nur auf uns. Wir möchten eine, wie ich finde, gute Saison mit drei Siegen abschließen. Den ersten soll es in Leipzig geben."



madoo präsentiert Heimspiel gegen Magdeburg und realisiert mobilen Internet-Auftritt der DHfK-Handballer



Neuer Look, Responsive Design & bessere Social Media Interaktion– so präsentiert sich seit Montag die neue Homepage der DHfK-Handballer



Relaunch der DHfK-Webseite! Unter der weiterhin bestehenden Adresse www.scdhfk-handball.de finden Fans, Mitglieder und Sponsoren ab sofort alle Neuigkeiten und Hintergrundinformationen rund um den Handballsport beim SC DHfK Leipzig kompakt und modern aufbereitet und können viele neue Funktionalitäten entdecken. Umgesetzt wurde der neue Look von der madoo GmbH, der Top-Adresse in Sachen Gestaltung, Web-Entwicklung und Content Marketing.



Nach dem erfolgreichen Start von DHfK.TV ist die neue Website der nächste und enorm wichtige Schritt in der medialen Weiterentwicklung des SC DHfK Leipzig. Der Verein möchte seinen Fans alle Informationen rund um die Handballer, ob als News oder in Bewegtbildern, noch schneller und besser zur Verfügung stellen. Egal ob vom Handy, Tablet oder vom heimischen Laptop − die Nutzerfreundlichkeit spielt dabei eine entscheidende Rolle.



Neben einem neuen Look ist der größte Meilenstein das Responsive Design, da Auswertungen der Webseite-Zugriffe ergaben, dass bereits jetzt mehr als 60 Prozent der Zugriffe von einem mobilen Endgerät erfolgen. Doch auch eine Vielzahl weiterer Funktionen wurden auf der Webseite der grün-weißen Handballer verbessert oder komplett neu implementieret. Das neue Live-Center bei Heim- und Auswärtsspielen bietet den DHfK-Fans einen absoluten Mehrwert, denn das parallele Öffnen von mehreren Seiten gehört damit der Vergangenheit an. Zusätzlich zum sehr beliebten Audio-Livestream kann ein Spiel nun auch parallel per Live-Ticker verfolgt werden und zudem laufen Live-Bilder direkt von Twitter und auch alle Infos aus den anderen Social Media Kanälen auf einer einzigen Seite zusammen. Perfekt abgerundet wird das neue Live-Center durch sämtliche News, Vorberichte und den Gegnerchecks.



Und auch für alle Sponsoren & Partner hat madoo die Darstellungen und Möglichkeiten deutlich verbessert. Mit dem neuen interaktiven Branchenbuch können alle DHfK-Partner wesentlich übersichtlicher eingesehen und auch gezielter gesucht werden. Bei fast 200 Partnern aus mehr als 100 Branchen war dies ein sehr komplexes Unterfangen, bei dem sich madoo mit innovativen Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten einbringen konnte.



Außerdem werden auch die Social Media Interaktionen in Verbindung mit der mobilen Version zukünftig noch einfacher und nutzerfreundlicher. Für den SC DHfK ein weiterer wichtiger Schritt, denn die Social Media Kanäle gehören inzwischen zu den Hauptkommunikationskanälen mit den Fans sowie Handball- und Sportinteressierten in Leipzig und ganz Deutschland.



„2013 begann die Zusammenarbeit zwischen der QiTEC GmbH und dem SC DHfK Leipzig mit der Erstellung einer Vereinswebsite und der Entwicklung des neuen Corporate Design. Seitdem steht die Zeit nicht still. Die Handballer spielen inzwischen erstklassig. Die Technik macht Riesenschritte und das Nutzerverhalten ändert sich ständig - der Markt verlangt nach neuen digitalen Lösungen. Um dem gerecht zu werden, haben wir die Kreation und Entwicklungsabteilung aus der QiTEC ausgegliedert und unter der Marke madoo zusammengefasst. Mit madoo werden wir weiter als Sponsor des Handballvereins aktiv sein und gestalten seine neue Website: Einfacher, moderner und mobil. madoo wünscht sowohl dem Verein als auch seinen begeisterten Fans viel Spaß beim Entdecken der neuen Möglichkeiten", so Sören Halbach, Geschäftsführer der madoo GmbH.



„Wir freuen uns riesig unseren Fans und Partnern dieses neue Format mit mehr Service, einfacherem Handling und damit mehr Freude beim Surfen präsentieren zu können. Ein ganz herzliches Dankeschön an das Team von madoo, die hier sehr kreativ und unkompliziert ihre Ideen und ihr Know-how mit unseren Wünschen in Einklang gebracht haben um die DHfK-Handball Website in neuem Glanz erstrahlen zu lassen", so DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther.



Über madoo:



Die madoo GmbH mit Sitz in Leipzig bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen digitale Lösungen in den Bereichen Gestaltung, Web-Entwicklung und Content Marketing. Dabei reichen die Leistungen vom Design der Kommunikationsmittel, über die Entwicklung des Internetauftritts auf Grundlage von Typo3 oder WordPress bis hin zur Content Erstellung. Darüber hinaus steht madoo seinen Kunden mit einer ganzheitlichen strategischen Beratung zum Thema Corporate Branding zur Seite. 100-prozentiger Gesellschafter von madoo ist die QiTEC GmbH. Zu den Kunden zählen unter anderem der SC DHfK Leipzig und das Fraunhofer-Institut IWU. Mehr Informationen finden Sie unter: www.madoo.de

